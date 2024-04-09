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"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 13:00  •  8530 просмотра

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Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области.

При поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках проекта "Скарбничка здоров'я" в Ладыжин Винницкой области приехала бригада врачей из "Охматдета", передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, в рамках проекта, Винницкую область посетили 13 профильных врачей. На осмотр записались более 230 семей из Ладыжина. Выездная бригада специалистов из "Охматдета" работала в Ладыжине в течение двух дней.

В прошлом году врачи "Охматдета" посещали Ладыжин четыре раза и смогли осмотреть 1058 детей.

"В течение прошлого года в первую очередь мы отдавали предпочтение детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Учитывая большое количество переселенцев из других регионов Украины, а это - до трех тысяч, мы также оказывали помощь переселенцам", - комментирует руководитель направления социального развития Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Петр Андриец.

Проект "Скарбничка здоров'я" предлагает удобный и эффективный формат медицинского обследования детей. На полный осмотр в обычной больнице может потребоваться несколько дней, ведь приходится записываться на прием к разным специалистам в разное время.

Однако, в рамках инициативы "Скарбничка здоров'я" необходимое обследование можно пройти за несколько часов. Ребенок имеет возможность поэтапно посетить около 20 различных врачей узких специализаций. Кроме того, можно сдать необходимые анализы, а результаты предоставят в сжатые сроки после обследования.

"Пациент в этот же день получает анализ крови с результатами и рекомендациями, что делать дальше.

Детки, которых мы обследуем и которые нуждаются в дообследовании, - мы направляем в поликлинику. При необходимости госпитализации мы направляем их в профильные отделения нашей больницы", - комментирует заведующая педиатрическим отделением КДП НДСБ "Охматдет" Ольга Медведева.

Проект работает с мая 2022 года. За это время специалисты "Охматдета" осмотрели более 20 тысяч детей из разных регионов страны. 78 выездов помогли вылечить сотни детей.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
ladizhinЛадыжин
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
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