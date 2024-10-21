Домедицинская помощь и правила поведения на дороге: в Ладыжине школьникам рассказывали, как предотвратить ДТП

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" вместе с Винницкой птицефабрикой провели в учебных заведениях Ладыжина интерактивные мероприятия, передает УНН.

Детали

Цель соответствующих мероприятий - повысить осведомленность детей о безопасности движения на дороге, чтобы уменьшить количество аварий и травм. В "МХП-Громаді" разъяснили, что сейчас полиция фиксирует увеличение количества ДТП из-за роста популярности новых видов транспорта - скутеры, электросамокаты, моноколеса и т.д. - и иногда недостаточное освещение в городах, вызванное ракетными атаками на объекты энергетической инфраструктуры. А поскольку соблюдать правила дорожного движения должны не только водители автомобилей, но и пешеходы, важно закладывать эти знания еще с детства для обеих сторон.

Так, в Ладыжинских втором и третьем лицеях для школьников 3-4 классов были проведены сессии - интерактивные воркшопы. Среди приглашенных был директор ООО "Винницкая птицефабрика" Руслан Волков.

"Изучение правил дорожного движения для школьников является важным для формирования сознательной культуры поведения на дороге. Это поможет детям осознать потенциальные опасности, ответственно вести себя в транспортной среде и избегать ситуаций, которые могут привести к травмам. Подобные проекты - это инвестиция в наше общее будущее, ведь именно нынешние школьники через несколько лет станут взрослыми участниками дорожного движения", - комментирует Волков.

В рамках мероприятия было организовано три локации:

1. Класс по правилам дорожного движения.

2. Локация домедицинской помощи.

3. Локация световозвращающих материалов.

Все три класса в каждой из школ поочередно занимались на каждой локации.

Во время мероприятия прозвучала тревога - инструкторы Международного благотворительного фонда "Допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод" спустились с детьми в укрытие и продолжили занятия.

В завершение мероприятия детям подарили световозвращающие ленты, а школам передали учебно-методическое пособие "Безопасная дорога домой".

"Во время войны мы увидели еще одну проблему: родители многих детей, наших учеников, теперь воюют на фронте, мобилизованы. Также многие семьи выехали за границу и оставили детей на дедушек и бабушек. А несовершеннолетние очень хотят жить по-взрослому. Они считают, что все знают и умеют. Сколько же "советчиков" в соцсетях! Но, как показывают факты, свидетельствующие об увеличении количества ДТП с участием несовершеннолетних, они не знают элементарного - правил дорожного движения", - комментируют учителя 2-го Ладыжинского лицея.

Необходимость проведения таких мероприятий в местных общинах, привлечения профессиональных специалистов и помощи местных предприятий в их реализации, как это сделал Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с Винницкой птицефабрикой, отмечают учителя и дирекция 3-го лицея г. Ладыжина.

Теперь среди детей и подростков распространилась мода на различные колесные средства. Они выезжают на дороги или гоняют по полям и лесам, где есть обрывы. Выезжают на автодороги, берут с собой своих ровесников, братиков или сестричек. И совершают ДТП, или сами попадают под колеса авто, потому что не знают правил дорожного движения, игнорируют пешеходные переходы и светофоры. Детям с детства надо прививать культуру поведения на дорогах, с ними надо изучать правила дорожного движения и на реальных примерах предостерегать, к чему пренебрежение этими правилами может привести. И мы вместе с МХП сделали такие шаги - комментируют они.

Директор третьего лицея Галина Полищук добавила, что такие меры необходимы. Она подчеркнула, что нужно расширить возрастную категорию, особенно привлекать подростков к таким занятиям, а также привлекать патрульную полицию.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.