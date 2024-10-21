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Домедична допомога та правила поводження на дорозі: у Ладижині школярам розповідали, як запобігти ДТП

Київ • УНН

 • 14005 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Вінницька птахофабрика організували інтерактивні заходи з безпеки руху для учнів 3-4 класів у Ладижині. Діти вивчали правила дорожнього руху, домедичну допомогу та важливість світловідбивних елементів.

Домедична допомога та правила поводження на дорозі: у Ладижині школярам розповідали, як запобігти ДТП

Благодійний фонд "МХП-Громаді" разом із Вінницькою птахофабрикою провели у навчальних закладах Ладижина інтерактивні заходи, передає УНН.

Деталі

Мета відповідних заходів– підвищити обізнаність дітей про безпеку руху на дорозі, аби зменшити кількість аварій та травм. У "МХП-Громаді" розʼяснили, що нині поліція фіксує збільшення кількості ДТП через ріст популярності нових видів транспорту – скутери, електросамокати, моноколеса тощо – та подекуди недостатнє освітлення в містах, спричинене ракетними атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури. А оскільки дотримуватися правил дорожнього руху повинні не лише водії автомобілів, але й пішоходи, важливо закладати ці знання ще змалечку для обох сторін.

Так, у Ладижинських другому та третьому ліцеях для школярів 3-4 класів були проведені сесії – інтерактивні воркшопи. Серед запрошених був директор ТОВ "Вінницька птахофабрика" Руслан Волков.

"Вивчення правил дорожнього руху для школярів є важливим для формування свідомої культури поведінки на дорозі. Це допоможе дітям усвідомити потенційні небезпеки, відповідально поводитись у транспортному середовищі та уникати ситуацій, які можуть призвести до травмувань.Подібні проєкти — це інвестиція у наше спільне майбутнє, адже саме нинішні школярі за кілька років стануть дорослими учасниками дорожнього руху", - коментує Волков.

В межах заходу було організовано три локації:

1. Клас по правилах дорожнього руху.

2. Локація домедичної допомоги.

3. Локація світлоповертальних матеріалів.

Всі три класи в кожній зі шкіл по черзі займалися на кожній локації.

Під час заходу пролунала тривога – інструктори Міжнародного благодійного фонду "Допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод" спустилися з дітьми в укриття та продовжили заняття.

На завершення заходу дітям подарували світлоповертальні стрічки, а школам передали навчально-методичний посібник "Безпечна дорога додому".

"В час війни ми побачили ще одну проблему: батьки багатьох дітей, наших учнів, тепер воюють на фронті, мобілізовані. Також багато родин виїхали за кордон і залишили дітей на дідусів та бабусь. А неповнолітні дуже хочуть жити по-дорослому. Вони вважають, що все знають та вміють. Скільки ж "порадників" у соцмережах! Але, як показують факти, що свідчать про збільшення кількості ДТП за участю неповнолітніх, вони не знають елементарного – правил дорожнього руху", - коментують вчителі 2-го Ладижинського ліцею.

На необхідності проведення таких заходів у місцевих громадах, залучення фахових спеціалістів та допомоги місцевих підприємств у їх реалізації, як це зробив Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Вінницькою птахофабрикою, наголошують вчителі та дирекція 3-го ліцею м. Ладижина.

Тепер серед дітей і підлітків поширилася мода на різні колісні засоби. Вони виїжджають на дороги або ганяють по полях і лісах, де є обриви. Виїжджають на автошляхи, беруть із собою своїх ровесників, братиків чи сестричок. І скоюють ДТП, або самі потрапляють під колеса авто, бо не знають правил дорожнього руху, ігнорують пішохідні переходи та світлофори. Дітям з дитинства треба прищеплювати культуру поведінки на дорогах, з ними треба вивчати правила дорожнього руху та на реальних прикладах застерігати, до чого нехтування цими правилами може призвести. І ми разом із МХП зробили такі кроки

- коментують вони.

Директор третього ліцею Галина Поліщук додала, що такі заходи необхідні. Вона підкреслила, що потрібно розширити вікову категорію, особливо долучати підлітків до таких занять, а також залучати патрульну поліцію.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
ПрАТ МХП
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