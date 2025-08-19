При поддержке МХП-Громаді состоялся BOH SUP fest: собрано 170 тысяч гривен для 46-й бригады

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 4308 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 24267 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 45562 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 30662 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 26334 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 35046 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84957 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50149 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82354 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48288 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.3м/с
56%
751мм
Популярные новости
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 12119 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 17982 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 7900 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 27252 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 6934 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84982 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82370 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 122428 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 139327 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 137745 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 1364 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 18021 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 77940 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 69285 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 101866 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Гривна
Евро
Доллар США

При поддержке МХП-Громаді состоялся BOH SUP fest: собрано 170 тысяч гривен для 46-й бригады

Киев • УНН

 • 708 просмотра

В начале августа в Ладыжине состоялся первый BOH SUP fest — масштабное событие, объединившее спортивные соревнования, выступления известных украинских групп и благотворительную инициативу по сбору средств в поддержку 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

При поддержке МХП-Громаді состоялся BOH SUP fest: собрано 170 тысяч гривен для 46-й бригады

Мероприятие, организованное БФ "Тихо" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", "Винницкой птицефабрики" и Ладыжинского городского совета, собрало около 4 тысяч посетителей. По итогам фестиваля удалось собрать 170 тысяч гривен, которые направят на закупку видеоперехватчиков — техники, помогающей отслеживать и обезвреживать вражеские средства.

"Такие мероприятия наглядно демонстрируют силу общины в способности действовать сообща. Мы можем сочетать отдых, спорт и культурные события с реальной помощью тем, кто ежедневно защищает Украину. Это результат вовлеченности каждого из нас, свидетельство того, что мы сильная нация, надежный тыл и поддержка для наших защитников", — подчеркнула Марьяна Нарожная, руководитель Группы социального развития в Винницкой области БФ "МХП-Громаді".

Программа фестиваля была насыщенной: на городском пляже проходили соревнования по SUP-гребле, пляжному футболу и волейболу, а также специальные активности для военных, проходящих реабилитацию в Ладыжине. Для детей работали аттракционы, аквагрим, мастер-классы и крафтовая ярмарка. Впервые горожане имели возможность испытать себя в SUP-гребле под руководством инструкторов Rapid SUP, Dnipro SUP Team и Chilli trips.

Вечернюю часть праздника наполнили выступления групп Probass ∆ Hardi, "Мотор'ролла", "Чумацький Шлях" и Zerno. На сцене проходили благотворительные аукционы, чтобы дополнительно пополнить сбор для военных.

Особой стала зона общения с бойцами 46-й бригады, где посетители могли узнать больше о подразделении и попробовать управление FPV-дроном.

"Для нас важно, чтобы люди видели, для кого они донатят. Подобные мероприятия — это не только о поддержке армии, но и о сплочении общины", — отметил Александр Неизвестный, начальник отделения коммуникаций 46-й бригады.

Организаторы планируют сделать BOH SUP fest ежегодным событием, которое будет сочетать спорт, музыку и поддержку украинских военных.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. 

Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. 

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, поддержка малого бизнеса и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

ОбществоПроисшествия
Гривна
благотворительность
волонтёрство
Forbes
ПрАО МХП
Ладыжин
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат