При поддержке МХП-Громаді состоялся BOH SUP fest: собрано 170 тысяч гривен для 46-й бригады
Киев • УНН
В начале августа в Ладыжине состоялся первый BOH SUP fest — масштабное событие, объединившее спортивные соревнования, выступления известных украинских групп и благотворительную инициативу по сбору средств в поддержку 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Мероприятие, организованное БФ "Тихо" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", "Винницкой птицефабрики" и Ладыжинского городского совета, собрало около 4 тысяч посетителей. По итогам фестиваля удалось собрать 170 тысяч гривен, которые направят на закупку видеоперехватчиков — техники, помогающей отслеживать и обезвреживать вражеские средства.
"Такие мероприятия наглядно демонстрируют силу общины в способности действовать сообща. Мы можем сочетать отдых, спорт и культурные события с реальной помощью тем, кто ежедневно защищает Украину. Это результат вовлеченности каждого из нас, свидетельство того, что мы сильная нация, надежный тыл и поддержка для наших защитников", — подчеркнула Марьяна Нарожная, руководитель Группы социального развития в Винницкой области БФ "МХП-Громаді".
Программа фестиваля была насыщенной: на городском пляже проходили соревнования по SUP-гребле, пляжному футболу и волейболу, а также специальные активности для военных, проходящих реабилитацию в Ладыжине. Для детей работали аттракционы, аквагрим, мастер-классы и крафтовая ярмарка. Впервые горожане имели возможность испытать себя в SUP-гребле под руководством инструкторов Rapid SUP, Dnipro SUP Team и Chilli trips.
Вечернюю часть праздника наполнили выступления групп Probass ∆ Hardi, "Мотор'ролла", "Чумацький Шлях" и Zerno. На сцене проходили благотворительные аукционы, чтобы дополнительно пополнить сбор для военных.
Особой стала зона общения с бойцами 46-й бригады, где посетители могли узнать больше о подразделении и попробовать управление FPV-дроном.
"Для нас важно, чтобы люди видели, для кого они донатят. Подобные мероприятия — это не только о поддержке армии, но и о сплочении общины", — отметил Александр Неизвестный, начальник отделения коммуникаций 46-й бригады.
Организаторы планируют сделать BOH SUP fest ежегодным событием, которое будет сочетать спорт, музыку и поддержку украинских военных.
Справка
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины.
Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.
Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, поддержка малого бизнеса и утверждение украинской идентичности.