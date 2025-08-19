За підтримки МХП-Громаді відбувся BOH SUP fest: зібрано 170 тисяч гривень для 46-ї бригади

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 2796 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 23017 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 44546 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 29822 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 25636 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 34672 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 83829 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50014 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 81444 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48259 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.2м/с
61%
751мм
Популярнi новини
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD18 серпня, 20:45 • 11344 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 17126 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 6402 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 26159 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 5514 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 83832 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 81445 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 121522 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 138492 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 136916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 352 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 17395 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 77419 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 68786 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 101393 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Євро
Долар США

За підтримки МХП-Громаді відбувся BOH SUP fest: зібрано 170 тисяч гривень для 46-ї бригади

Київ • УНН

 • 268 перегляди

На початку серпня у Ладижині відбувся перший BOH SUP fest — масштабна подія, що об’єднала спортивні змагання, виступи відомих українських гуртів та благодійну ініціативу зі збору коштів на підтримку 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За підтримки МХП-Громаді відбувся BOH SUP fest: зібрано 170 тисяч гривень для 46-ї бригади

Захід, організований БФ "Тихо" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", "Вінницької птахофабрики" та Ладижинської міської ради, зібрав близько 4 тисяч відвідувачів. За підсумками фестивалю вдалося зібрати 170 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю відеоперехоплювачів — техніки, що допомагає відслідковувати й знешкоджувати ворожі засоби.

"Такі заходи наочно демонструють силу громади у здатності діяти разом. Ми можемо поєднувати відпочинок, спорт та культурні події з реальною допомогою тим, хто щодня боронить Україну. Це результат залученості кожного з нас, свідчення того, що ми сильна нація, надійний тил і підтримка для наших захисників", — наголосила Мар’яна Нарожна, керівниця Групи соціального розвитку на Вінниччині БФ "МХП-Громаді".

Програма фестивалю була насиченою: на міському пляжі відбувалися змагання з SUP-веслування, пляжного футболу та волейболу, а також спеціальні активності для військових, які проходять реабілітацію у Ладижині. Для дітей працювали атракціони, аквагрим, майстер-класи та крафтовий ярмарок. Вперше містяни мали змогу випробувати себе у SUP-веслуванні під керівництвом інструкторів Rapid SUP, Dnipro SUP Team та Chilli trips.

Вечірню частину свята наповнили виступи гуртів Probass ∆ Hardi, "Мотор’ролла", "Чумацький Шлях" та Zerno. На сцені відбувались благодійні аукціони, щоб додатково поповнити збір для військових.

Особливою стала зона спілкування з бійцями 46-ї бригади, де відвідувачі могли дізнатися більше про підрозділ та спробувати керування FPV-дроном.

"Для нас важливо, щоб люди бачили, для кого вони донатять. Подібні заходи — це не лише про підтримку армії, але й про згуртування громади", — зазначив Олександр Невідомий, начальник відділення комунікацій 46-ї бригади.

Організатори планують зробити BOH SUP fest щорічною подією, яка поєднуватиме спорт, музику та підтримку українських військових.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. 

Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. 

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, підтримка малого бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

СуспільствоПодії
Гривня
благодійність
Волонтерство
Forbes
ПрАТ МХП
Ладижин
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат