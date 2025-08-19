За підтримки МХП-Громаді відбувся BOH SUP fest: зібрано 170 тисяч гривень для 46-ї бригади
Київ • УНН
На початку серпня у Ладижині відбувся перший BOH SUP fest — масштабна подія, що об’єднала спортивні змагання, виступи відомих українських гуртів та благодійну ініціативу зі збору коштів на підтримку 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Захід, організований БФ "Тихо" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", "Вінницької птахофабрики" та Ладижинської міської ради, зібрав близько 4 тисяч відвідувачів. За підсумками фестивалю вдалося зібрати 170 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю відеоперехоплювачів — техніки, що допомагає відслідковувати й знешкоджувати ворожі засоби.
"Такі заходи наочно демонструють силу громади у здатності діяти разом. Ми можемо поєднувати відпочинок, спорт та культурні події з реальною допомогою тим, хто щодня боронить Україну. Це результат залученості кожного з нас, свідчення того, що ми сильна нація, надійний тил і підтримка для наших захисників", — наголосила Мар’яна Нарожна, керівниця Групи соціального розвитку на Вінниччині БФ "МХП-Громаді".
Програма фестивалю була насиченою: на міському пляжі відбувалися змагання з SUP-веслування, пляжного футболу та волейболу, а також спеціальні активності для військових, які проходять реабілітацію у Ладижині. Для дітей працювали атракціони, аквагрим, майстер-класи та крафтовий ярмарок. Вперше містяни мали змогу випробувати себе у SUP-веслуванні під керівництвом інструкторів Rapid SUP, Dnipro SUP Team та Chilli trips.
Вечірню частину свята наповнили виступи гуртів Probass ∆ Hardi, "Мотор’ролла", "Чумацький Шлях" та Zerno. На сцені відбувались благодійні аукціони, щоб додатково поповнити збір для військових.
Особливою стала зона спілкування з бійцями 46-ї бригади, де відвідувачі могли дізнатися більше про підрозділ та спробувати керування FPV-дроном.
"Для нас важливо, щоб люди бачили, для кого вони донатять. Подібні заходи — це не лише про підтримку армії, але й про згуртування громади", — зазначив Олександр Невідомий, начальник відділення комунікацій 46-ї бригади.
Організатори планують зробити BOH SUP fest щорічною подією, яка поєднуватиме спорт, музику та підтримку українських військових.
Довідка
Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України.
Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.
Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, підтримка малого бізнесу та утвердження української ідентичності.