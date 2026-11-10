Зеленский прибыл в Данию и анонсировал новый оборонный пакет для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 ноября о начале визита в Данию, где запланирован ряд встреч, и анонсировал "новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины", пишет УНН.

Прибыл с командой в Данию для встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Также запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии - сообщил Зеленский в соцсетях.

Как подчеркнул Президент, "главное — это наша безопасность и укрепление защиты".

"Будут новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины — сильный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку!" — указал Зеленский.

Президент отметил, что "Дания с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной и остается одним из самых надежных партнеров, лидеров в различных форматах, которые обеспечивают защиту жизней". "Благодарим датский народ и правительство за неизменную поддержку и конкретные решения, которые помогают нам твердо стоять", — указал он.

Зеленский анонсировал новые встречи с партнёрами по вопросу поддержки — уже ведётся работа с ЕС и над логистикой для Киева