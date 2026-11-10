Європі є чого повчитися в України: Андрюс Кубілюс про український досвід війни та майбутнє європейської оборони

Європейська оборонна промисловість має вчитися в України швидкості, інноваційності та здатності адаптуватися до умов сучасної війни. Водночас українські оборонні технології вже стають основою спільних проєктів, здатних посилити безпеку всього Європейського Союзу. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтервʼю. Як український досвід війни змінює підходи Європи до оборони, читайте в матеріалі УНН.

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Повномасштабна війна росії проти України змусила українську оборонну промисловість працювати в умовах, коли швидкість розробки, випробування та вдосконалення озброєнь має критичне значення. Натомість європейські оборонні інституції та механізми ухвалення рішень десятиліттями формувалися для роботи в мирний час.

Тепер, як визнає єврокомісар Андрюс Кубілюс, Європі недостатньо просто збільшувати обсяги виробництва зброї. Її промисловість та інституції мають переймати українську динамічність та інноваційність, щоб відповідати викликам сучасного часу.

Водночас така співпраця відкриває можливості для обох сторін: Європа отримує доступ до українського практичного досвіду, а Україна– до європейських виробничих процесів, технологій і фінансових ресурсів.

Одним із прикладів такої взаємодії Кубілюс назвав Альянс дронів ЄС та України, який об'єднав українські та європейські оборонні підприємства для спільного розроблення й виробництва безпілотних систем.

Перша зустріч цього Альянсу дронів (ред. Ukraine Drone Alliance) показала, що існують справді дуже хороші й привабливі можливості робити певні речі спільно. Це створює можливості для європейців навчатися, а для українців – також вивчати європейські промислові процеси, європейські фінансові можливості тощо. Тому я вважаю, що цей процес навчання через практичну співпрацю справді дуже важливий - сказав Кубілюс.

Альянс дронів офіційно запустили в липні 2026 року, а першу зустріч його учасників провели 11 вересня у Брюсселі. До ініціативи долучилися 18 компаній із України та європейських країн. Її мета – пришвидшити створення нових безпілотних технологій, розгорнути спільні виробництва та посилити спроможності оборонної промисловості.

FREYJA: українська розробка для захисту всієї Європи

Ще одним прикладом того, як українські оборонні технології можуть посилити безпеку Європи, став проєкт Freyja. Ідеться про створення спільної антибалістичної системи, здатної протидіяти російським балістичним ракетам.

Випробування ракети FP-7.х (кадр з відео)

Проєкт очолює українська оборонна компанія Fire Point, яка розробляє ракету-перехоплювач FP-7.x. Європейські партнери долучаються до створення інших компонентів майбутнього комплексу, зокрема радіолокаційних систем, засобів наведення та управління.

За словами Кубілюса, європейські міністри вже висловлюють великі сподівання щодо успішної реалізації проєкту.

Ми чуємо від представників різних європейських країн, від міністрів, що вони з великими сподіваннями говорять про проєкт, який очолюють українці, компанія Fire Point, – так званий проєкт Freyja зі створення протибалістичних систем. Вони дуже сподіваються, що цей проєкт успішно розвиватиметься. Це стало б дуже, дуже великою допомогою не лише для України, а й для всіх країн Європейського Союзу, яким дуже бракує таких спроможностей - наголосив єврокомісар.

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Задля реалізації проєкту Україна ініціювала створення Антибалістичної коаліції, яка об'єднала десять держав та провідні оборонні компанії Європи. До роботи над системою FREYJA, зокрема, долучилися Fire Point, Kongsberg, Saab, Hensoldt, Diehl Defence, Thales, Leonardo та інші виробники.

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