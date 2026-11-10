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Европе есть чему поучиться у Украины: Андрюс Кубилюс об украинском опыте войны и будущем европейской обороны

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что европейская оборонная промышленность должна перенимать украинский опыт быстрого внедрения инноваций.

Европе есть чему поучиться у Украины: Андрюс Кубилюс об украинском опыте войны и будущем европейской обороны

Европейская оборонная промышленность должна учиться у Украины скорости, инновационности и способности адаптироваться к условиям современной войны. В то же время украинские оборонные технологии уже становятся основой совместных проектов, способных усилить безопасность всего Европейского Союза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью. О том, как украинский опыт войны меняет подходы Европы к обороне, читайте в материале УНН.

Детали

Полномасштабная война россии против Украины заставила украинскую оборонную промышленность работать в условиях, когда скорость разработки, испытания и совершенствования вооружений имеет критическое значение. В то же время европейские оборонные институты и механизмы принятия решений десятилетиями формировались для работы в мирное время.

Теперь, как признает еврокомиссар Андрюс Кубилюс, Европе недостаточно просто увеличивать объемы производства оружия. Ее промышленность и институты должны перенимать украинскую динамичность и инновационность, чтобы отвечать вызовам современности.

В то же время такое сотрудничество открывает возможности для обеих сторон: Европа получает доступ к украинскому практическому опыту, а Украина  — к европейским производственным процессам, технологиям и финансовым ресурсам.

Одним из примеров такого взаимодействия Кубилюс назвал Альянс дронов ЕС и Украины, который объединил украинские и европейские оборонные предприятия для совместной разработки и производства беспилотных систем.

Первая встреча этого Альянса дронов (ред. Ukraine Drone Alliance) показала, что существуют действительно очень хорошие и привлекательные возможности делать определенные вещи совместно. Это создает возможности для европейцев учиться, а для украинцев — также изучать европейские промышленные процессы, европейские финансовые возможности и тому подобное. Поэтому я считаю, что этот процесс обучения через практическое сотрудничество действительно очень важен

- сказал Кубилюс.

Альянс дронов официально запустили в июле 2026 года, а первую встречу его участников провели 11 сентября в Брюсселе. К инициативе присоединились 18 компаний из Украины и европейских стран. Ее цель — ускорить создание новых беспилотных технологий, развернуть совместные производства и усилить возможности оборонной промышленности.

FREYJA: украинская разработка для защиты всей Европы

Еще одним примером того, как украинские оборонные технологии могут усилить безопасность Европы, стал проект Freyja. Речь идет о создании совместной противобаллистической системы, способной противодействовать российским баллистическим ракетам.

Испытание ракеты FP-7.х (кадр из видео)

Проект возглавляет украинская оборонная компания Fire Point, которая разрабатывает ракету-перехватчик FP-7.x. Европейские партнеры участвуют в создании других компонентов будущего комплекса, в частности радиолокационных систем, средств наведения и управления.

По словам Кубилюса, европейские министры уже выражают большие надежды на успешную реализацию проекта.  

Мы слышим от представителей разных европейских стран, от министров, что они с большими надеждами говорят о проекте, который возглавляют украинцы, компания Fire Point, — так называемом проекте Freyja по созданию противобаллистических систем. Они очень надеются, что этот проект будет успешно развиваться. Это стало бы очень, очень большой помощью не только для Украины, но и для всех стран Европейского Союза, которым очень не хватает таких возможностей

- подчеркнул еврокомиссар.

Напомним

Украина уже выполнила свою часть обязательств в рамках проекта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

То, что должна была сделать Украина, она сделала, и это хорошая новость

- сообщил глава государства.

Для реализации проекта Украина инициировала создание Противобаллистической коалиции, которая объединила десять государств и ведущие оборонные компании Европы. К работе над системой FREYJA, в частности, присоединились Fire Point, Kongsberg, Saab, Hensoldt, Diehl Defence, Thales, Leonardo и другие производители.

У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасности05.11.26, 08:00 • 53119 просмотров

Евгений Царенко

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