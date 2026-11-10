Офисы антибаллистического проекта Freyja могут открыть в Дании и Норвегии — Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал возможное открытие офисов украинско-европейского антибаллистического проекта Freyja в Дании и Норвегии. Об этом он заявил, общаясь с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент во вторник прибыл с официальным визитом в Данию. По его словам, у него запланирована встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и её командой, а также представителями оборонной промышленности.

Мы поговорим об открытии офисов Freya в Дании, а также в Осло. Так что я думаю, что за один месяц мы можем достичь такого результата. Мы это сделаем. Мы на пути к этому - заявил Владимир Зеленский.

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Напомним

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила свою часть обязательств в рамках проекта Freyja.

Для реализации проекта Украина инициировала создание Антибаллистической коалиции, которая объединила десять государств и ведущие оборонные компании Европы. К работе над системой Freyja, в частности, присоединились Fire Point, Kongsberg, Saab, Hensoldt, Diehl Defence, Thales, Leonardo и другие производители.

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