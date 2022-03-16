В Украине легализовали криптовалюту. Зеленский подписал закон

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“Сегодня Президент подписал закон "О виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени”, - говорится в сообщении.

Детали

Как заявляют в Минцифры, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме этого, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Добавим

Как сообщал УНН, с начала полномасштабного вторжения России правительству и неправительственным организациям Украины поступило 33,8 миллиона долларов в цифровой валюте. Компания Elliptic, отслеживающая транзакции с криптовалютой, сообщила, треть от всей суммы страна получила во вторник, 1 марта.

Криптофонд Украины за неделю собрал 50 млн долларов в криптовалюте для поддержки страны.