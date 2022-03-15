Продовження воєнного стану, спрощення звільнення від служби та додаткові повноваження поліції: що ухвалила Рада

Цитата

"Сьогодні Парламент знову зібрався. У стінах Верховної Ради. У час війни ми не полишаємо головну будівлю у центрі Києва. Було 345 народних депутатів. Всі фракції. Традиційно почали з гімну. Прийнято ряд важливих для перемоги над ворогом рішень", - повідомив нардеп.

Деталі

Так, з його слів, було прийнято законопроекти:

- 7168 - продовження строку дії воєнного стану в Украї. Він продовжується до 25 квітня 2022 року; (343 голосів)

- 7137д- додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану. В цілому більше ніж 40-к новацій (340)

- 7151 – визнання добровольців ТРО ветеранами війни (344)

- 7140-1 - спрощення варіанту звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за такими особами з інвалідністю і хворими дітьми (344)

- 6384 -1 - особливості бюджетування судової системи (344)

- 7147 – особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану (343)

- 7145 - закріплення поняття «бойового імунітету» - правовий захист військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (344)

- 7149- можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341)

- 7133 - гарантій держави, що в умовах воєнного стану вчителя не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата та інші гарантії. Також гарантії держави щодо організації освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей. Часткова передача повноважень від МінОсвіти до ВЦА (341)

- 7143 – надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343)

- 7154 - зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором (343)

- 7152 - створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345)

- 7130 – (наш разом з Ромою Костенко законопроект) прискорюємо вступ в дію закону щодо військового капеланства. Тепер він одразу вступає в силу (340)

- 7144 - спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та після (345)

- 7161 - збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7000 військовослужбовців (344)

- 7166 - особливості управління Урядом бюджетом в умовах воєнного стану (345)

- 7167 - збільшення на 67 млрд видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій в межах граничного розміру гарантованого державою боргу, та обмеження використання коштів дорожнього фонду (342)

- 7160- лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану (344)

- 7148 - підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними даними (343)

- 7157 – розширення дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” на території, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341)

- 7038д- збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану (270).

"Ми також доручили (335 голоса) Голові ВРУ невідкладно підписати прийняті законопроекти та направити Президенту", - повідомив нардеп.

Раніше

Як писав УНН, Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб.