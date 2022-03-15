Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб, повідомив заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», народний депутат Павло Сушко у Telegram, пише УНН.
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"Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб", - повідомив Сушко.
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В Україні ввели воєнний стан 24 лютого. Тоді почалося масштабне російське вторгнення в Україну.
Напередодні стало відомо, що Президент Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану з 26 березня на 30 діб. Для набуття чинності необхідно було, щоб відповідний законопроект ухвалив парламент.