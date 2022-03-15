Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток, сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Павел Сушко в Telegram, пишет УНН.
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"Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток", - сообщил Сушко.
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В Украине ввели военное положение 24 февраля. Тогда началось масштабное российское вторжение в Украину.
Накануне стало известно, что Президент Зеленский подписал указ о продлении военного положения с 26 марта на 30 суток. Для вступления в силу необходимо было, чтобы соответствующий законопроект принял парламент.