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Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток, сообщил заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Павел Сушко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток", - сообщил Сушко.

Дополнение

В Украине ввели военное положение 24 февраля. Тогда началось масштабное российское вторжение в Украину.

Накануне стало известно, что Президент Зеленский подписал указ о продлении военного положения с 26 марта на 30 суток. Для вступления в силу необходимо было, чтобы соответствующий законопроект принял парламент.

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