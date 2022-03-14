Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів з 5:30 26 березня. Про це УНН інформує з посиланням на Верховну Раду.
Цитата
"Верховною Радою України було одержано проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 7168)", - йдеться в повідомленні.
Додамо
24 лютого 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ №64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні". Народні депутати затвердили цей документ 300-ма голосами.
Згідно з указом, військовий стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони та відповідно до українського законодавства.