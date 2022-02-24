В Україні вводиться воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На всій території України вводиться воєнний стан. Про це заявив Президент України у своєму відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом США Джо Байденом. Сполучені штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку”, - заявив Зеленський.
Голова держави закликав українців до зберігання спокою, а також наголосив на необхідності залишатися вдома.
“Ми працюємо. Армія працює. На зв’язку з вами постійно буду я, РНБО та Кабінет міністрів України”, - наголосив президент.
Додамо
Сьогодні зранку у Києві прогриміла серія потужних вибухів.
Особливо добре вибухи було чутно на Лівому березі та у районі міст-супутників Бровари та Бориспіль. Очевидці нараховують до 7 вибухів.
Про вибухи повідомляють мешканці Харкова, Бердянська, Одеси, Житомира.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.