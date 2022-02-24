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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21919 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україні вводиться воєнний стан

В Україні вводиться воєнний стан

Київ • УНН

 • 432306 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. На всій території України вводиться воєнний стан. Про це заявив Президент України у своєму відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом США Джо Байденом. Сполучені штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку”, - заявив Зеленський.

Голова держави закликав українців до зберігання спокою, а також наголосив на необхідності залишатися вдома.

“Ми працюємо. Армія працює. На зв’язку з вами постійно буду я, РНБО та Кабінет міністрів України”, - наголосив президент.

Додамо

Сьогодні зранку у Києві прогриміла серія потужних вибухів.

Особливо добре вибухи було чутно на Лівому березі та у районі міст-супутників Бровари та Бориспіль. Очевидці нараховують до 7 вибухів.

Про вибухи повідомляють мешканці Харкова, Бердянська, Одеси, Житомира.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

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