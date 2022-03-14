Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней с 5:30 26 марта. Об этом УНН информирует со ссылкой на Верховную Раду.
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"Верховной Радой Украины было получено проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№ 7168)", - говорится в сообщении.
Добавим
24 февраля 2022 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине". Народные депутаты утвердили этот документ 300 голосами.
Согласно указу, военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством.