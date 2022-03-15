Продление военного положения, упрощение освобождения от службы и дополнительные полномочия полиции: что приняла Рада

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Нердепи сегодня собрались в стенах Верховной Рады и приняли ряд важных для победы над российским окупаном решений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Парламент снова собрался. В стенах Верховной Рады. Во время войны мы не покидаем главное здание в центре Киева. Было 345 народных депутатов. Все фракции. Традиционно начали с гимна. Принят ряд важных для победы над врагом решений", - сообщил нардеп.

Детали

Так, с его слов, были приняты законопроекты:
- 7168 - продление срока действия военного положения в Украине. Он продолжается до 25 апреля 2022 года; (343 голосов)
- 7137д - дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В т. ч. отмена налогообложения топлива и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения. В целом более чем 40-к новаций (340)
- 7151 - признание добровольцев ТРО ветеранами войны (344)
- 7140-1 - упрощение варианта освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, ухаживающих за такими лицами с инвалидностью и больными детьми (344)
- 6384 -1 - особенности бюджетирования судебной системы (344)
- 7147 - особенности деятельности и дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения (343)
- 7145 - закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовая защита военного командования, военнослужащих, ТРО, работников правоохранительных органов (344)
- 7149 - возможность отмены меры пресечения или содержания под стражей для призыва такого лица на военную службу (341)
- 7133 - гарантии государства, что в условиях военного положения учителя не увольняются с работы, им гарантируется заработная плата и прочие гарантии. Также гарантии государства по организации образовательного процесса в форме наиболее безопасной для жизни и здоровья людей. Частичная передача полномочий от Минобразования к ВЦА (341)
- 7143 - предоставление дополнительных полномочий Государственной судебной администрации Украины в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия (343)
- 7154 - приостановление совершения исполнительных действий, взыскателями по которым являются Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором (343)
- 7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения (345)
- 7130 - (наш вместе с Ромой Костенко законопроект) ускоряем вступление в действие закона военного капелланства. Теперь он сразу вступает в силу (340)
- 7144 - упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения и после (345)
- 7161 - увеличение в период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7000 военнослужащих (344)
- 7166 - особенности управления Правительством бюджетом в условиях военного положения (345)
- 7167 - увеличение на 67 млрд расходов на армию, перераспределение объемов предоставления государственных гарантий в рамках предельного размера гарантированного государством долга, и ограничение использования средств дорожного фонда (342)
- 7160 - либерализация трудового законодательства в условиях военного положения (344)
- 7148 - повышение эффективности уголовного производства в отношении киберпреступлений, а также других уголовных правонарушений, связанных с компьютерными данными (343)
- 7157 - расширение действия Закона Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” на территории, временно оккупированной Российской Федерацией с начала войны (341)
- 7038д - увеличение ренты на добычу газа на время военного положения и чрезвычайного положения (270).

"Мы также поручили (335 голоса) Председателю ВРУ безотлагательно подписать принятые законопроекты и направить Президенту", - сообщил нардеп.

Ранее

Как писал УНН, Верховная Рада продолжила военное положение с 26 марта еще на 30 суток.

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