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Правительство расширило перечень товаров, на которые волонтеры могут собирать средства без уплаты налогов

Киев • УНН

 • 518146 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Кабинет министров Украины расширил список товаров и услуг благотворительной помощи, на которые волонтеры могут собирать деньги без налогообложения. Об этом говорится в постановлении правительства от 2 июня, пишет УНН.

Правительство расширило перечень товаров, на которые волонтеры могут собирать средства без уплаты налогов

Детали

В обновленный список товаров и услуг, на которые можно собирать средства без уплаты налогов, попали, в частности, летательные аппараты, аппаратура для связи и дистанционного управления, навигационные приборы.

Также цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы, двигатели, батареи и аккумуляторы, парашюты.

Кроме того, в список включили субподрядные работы как часть производства беспилотных летательных аппаратов, ремонт и техническое обслуживание беспилотных летательных аппаратов.

Что предшествовало

Ранее соучредитель общественной организации Razom for Ukraine и основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович написала в Facebook о законодательной норме, которая позволяет взимать налоги с волонтерской помощи для ВСУ.

"Даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, которые собирают все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели что-то такое, что не указано в постановлении 112 за 2016 год. Вы уже догадались, что в этом постановлении нет ни дронов, ни антидронових ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров", - написала Шипович.

Напомним

В апреле Верховная Рада расширила льготное налогообложение ряда товаров, которые ввозятся для защитников и обороны.

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