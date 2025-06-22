Дело сборов в пользу Назария Гусакова: МВД устанавливает круг причастных и пострадавших

Министр внутренних дел Украины в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому указал, что по делу Гусакова и возможных случаев мошенничества продолжаются проверки, по которым уже выявлен ряд результатов. В то же время самыми первыми темами в докладе руководителя МВД Украины были действия Нацгвардии, использование дронов и борьба с российскими мафиозными ячейками.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины.



Детали

Доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Отдельная часть касалась "скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества", указывается в сообщении на странице Владимира Зеленского.

Сейчас продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе.

По предварительным данным, были использованы как минимум четыре финансовые учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства. - сообщил президент Зеленский со ссылкой на информацию руководителя МВД Игоря Клименко.

В то же время, президент Зеленский подчеркнул, что ключевыми темами доклада было следующее:

Первое: действия подразделений Национальной гвардии Украины на фронте и конкретно применение дронов в боях на передовой.

Второе: противодействие преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе".

Напомним

Кабинет министров Украины расширил список товаров и услуг благотворительной помощи, на которые волонтеры могут собирать деньги без налогообложения.

В Киеве задержали мошенника, который обманул военных, их жен и волонтеров на более чем полмиллиона гривен