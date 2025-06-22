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Дело сборов в пользу Назария Гусакова: МВД устанавливает круг причастных и пострадавших

Киев • УНН

 • 422 просмотра

МВД проводит проверки по делу возможного мошенничества Назария Гусакова. Устанавливаются причастные и пострадавшие лица, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину 13 июня.

Дело сборов в пользу Назария Гусакова: МВД устанавливает круг причастных и пострадавших

Министр внутренних дел Украины в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому указал, что по делу Гусакова и возможных случаев мошенничества продолжаются проверки, по которым уже выявлен ряд результатов. В то же время самыми первыми темами в докладе руководителя МВД Украины были действия Нацгвардии, использование дронов и борьба с российскими мафиозными ячейками.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины.

Детали

Доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Отдельная часть касалась "скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества", указывается в сообщении на странице Владимира Зеленского.

Сейчас продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе.

По предварительным данным, были использованы как минимум четыре финансовые учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

- сообщил президент Зеленский со ссылкой на информацию руководителя МВД Игоря Клименко. 

В то же время, президент Зеленский подчеркнул, что ключевыми темами доклада было следующее:

Первое: действия подразделений Национальной гвардии Украины на фронте и конкретно применение дронов в боях на передовой.

Второе: противодействие преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе".

Напомним

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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