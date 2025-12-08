Мощное землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у побережья Японии
Киев • УНН
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, достигнув интенсивности более 6 баллов по японской шкале. Объявлено предупреждение о цунами, эпицентр находился на востоке префектуры Аомори.
У побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Толчки достигли интенсивности более 6 баллов по японской сейсмологической шкале от 0 до 7. Метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK World Japan.
Подробности
Землетрясение произошло на востоке префектуры Аомори, примерно в 80 км к востоко-северо-востоку от города Хатинохе. Очаг залегал на глубине около 50 км. Данные указывают на магнитуду M 7,6.
Самые сильные толчки интенсивностью 6+ ощущались в городе Хатинохе. Интенсивность 6– была зафиксирована в городах Ойрасе и Хасиками. Сильные колебания (5+) также наблюдались в ряде населенных пунктов префектур Аомори, Хоккайдо и Иватэ.
Метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение о землетрясении, а также сообщило о действии предупреждения или рекомендации относительно возможного цунами.
Кроме того, толчки различной силы ощутили жители многих регионов – от Аомори и Хоккайдо до Иватэ, Мияги, Акиты, Фукусимы, Токио, Канагавы, Сайтамы, Ибараки, Тибы и других префектур. В ряде районов интенсивность магнитуды достигала уровня 4 и 3, а в отдельных местах – 2 и 1.
Напомним
Накануне, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр находился в 90 км к северу от Якутата, угрозы цунами нет.