Японию снова сотрясло землетрясение: власти говорят, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением"

Эксклюзив
07:00 • 950 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 10838 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 23928 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 32779 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 29921 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 31723 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 42958 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21591 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21648 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17127 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 42967 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 49387 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 49888 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 60695 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 61277 просмотра
Японию снова сотрясло землетрясение: власти говорят, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением"

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Северо-восточный регион Японии пострадал от землетрясения магнитудой 6,7, что вызвало предупреждение о цунами и приказы об эвакуации тысяч людей. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что это землетрясение не является ожидаемым "мегаземлетрясением".

Японию снова сотрясло землетрясение: власти говорят, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением"

Японию сотрясло землетрясение магнитудой 6,7, вызвавшее предупреждение о цунами, всего через несколько дней после более сильного землетрясения, премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В пятницу в 11:44 по местному времени (04:44 по Киеву) в северо-восточном регионе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение, произошедшее у восточного побережья префектуры Аомори, имело глубину 20 км.

За ним последовало несколько меньших землетрясений магнитудой от 4,3 до 5,7. Власти опубликовали предупреждение о цунами для некоторых частей восточного побережья Японии, предупредив, что волны могут достигать одного метра. Позже в префектурах Аомори и Хоккайдо были зафиксированы волны высотой 20 см. Предупреждение о цунами было отменено через несколько часов.

Тысячи людей получили приказы об эвакуации, согласно японскому приложению для экстренного предупреждения NERV. Более 6000 человек были эвакуированы из нескольких районов вдоль побережья префектуры Аомори, самой северной провинции главного острова Японии.

Сегодняшнее землетрясение произошло после землетрясения магнитудой 7,5 балла, которое произошло в том же регионе в понедельник, в результате чего по меньшей мере 50 человек получили ранения.

С тех пор японские власти призвали людей оставаться в состоянии повышенной готовности, предупреждая о возможном "мегаземлетрясении" - катастрофе, к которой Япония готовилась.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что сегодняшнее землетрясение не подпадает под предупреждение о "мегаземлетрясении".

Юлия Шрамко

Новости Мира
Японское метеорологическое агентство
Япония