Японию снова сотрясло землетрясение: власти говорят, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением"

Японию сотрясло землетрясение магнитудой 6,7, вызвавшее предупреждение о цунами, всего через несколько дней после более сильного землетрясения, премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что оно не является ожидаемым "мегаземлетрясением", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В пятницу в 11:44 по местному времени (04:44 по Киеву) в северо-восточном регионе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение, произошедшее у восточного побережья префектуры Аомори, имело глубину 20 км.

За ним последовало несколько меньших землетрясений магнитудой от 4,3 до 5,7. Власти опубликовали предупреждение о цунами для некоторых частей восточного побережья Японии, предупредив, что волны могут достигать одного метра. Позже в префектурах Аомори и Хоккайдо были зафиксированы волны высотой 20 см. Предупреждение о цунами было отменено через несколько часов.

Тысячи людей получили приказы об эвакуации, согласно японскому приложению для экстренного предупреждения NERV. Более 6000 человек были эвакуированы из нескольких районов вдоль побережья префектуры Аомори, самой северной провинции главного острова Японии.

Сегодняшнее землетрясение произошло после землетрясения магнитудой 7,5 балла, которое произошло в том же регионе в понедельник, в результате чего по меньшей мере 50 человек получили ранения.

С тех пор японские власти призвали людей оставаться в состоянии повышенной готовности, предупреждая о возможном "мегаземлетрясении" - катастрофе, к которой Япония готовилась.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что сегодняшнее землетрясение не подпадает под предупреждение о "мегаземлетрясении".