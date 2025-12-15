На Буковині вранці стався землетрус: деталі
Київ • УНН
15 грудня 2025 року в Дністровському районі Чернівецької області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксовані о 06:12 на глибині 2 км.
У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,2, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
"15 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянська ТГ, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 06:12 15 грудня.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних.
