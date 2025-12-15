$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 304 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
06:29 • 4710 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 15835 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 25629 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 23824 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 33801 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37800 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51637 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76644 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51984 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
На Буковині вранці стався землетрус: деталі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

15 грудня 2025 року в Дністровському районі Чернівецької області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксовані о 06:12 на глибині 2 км.

На Буковині вранці стався землетрус: деталі

У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,2, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Деталі

"15 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянська ТГ, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 06:12 15 грудня.

За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. 

На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 2,912.12.25, 09:31 • 2580 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Чернівецька область