На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 2,9

У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Деталі

"11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 21:33:58 11 грудня.

За класифікацією землетрусів належить до відчутних.

На Закарпатті стався землетрус: подробиці