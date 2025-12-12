$42.280.10
На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 2,9

Київ • УНН

 • 38 перегляди

11 грудня 2025 року в Тернопільській області зафіксовано землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися о 21:33:58 на глибині 3 км.

На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 2,9

У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера,  повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Деталі

"11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 21:33:58 11 грудня.

За класифікацією землетрусів належить до відчутних. 

На Закарпатті стався землетрус: подробиці09.12.25, 09:59 • 3873 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Тернопільська область