На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 2,9
Київ • УНН
11 грудня 2025 року в Тернопільській області зафіксовано землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися о 21:33:58 на глибині 3 км.
У Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
"11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ, магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 21:33:58 11 грудня.
За класифікацією землетрусів належить до відчутних.
