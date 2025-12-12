В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9
Киев • УНН
11 декабря 2025 года в Тернопольской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли в 21:33:58 на глубине 3 км.
В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Детали
"11 декабря 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области, Чортковского района, Мельнице-Подольской ТГ, магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км", - говорится в сообщении.
Как указано, подземные толчки зафиксированы в 21:33:58 11 декабря.
По классификации землетрясений относится к ощутимым.
На Закарпатье произошло землетрясение: подробности09.12.25, 09:59 • 3873 просмотра