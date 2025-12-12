В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Детали

"11 декабря 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области, Чортковского района, Мельнице-Подольской ТГ, магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

Как указано, подземные толчки зафиксированы в 21:33:58 11 декабря.

По классификации землетрясений относится к ощутимым.

