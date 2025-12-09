На Закарпатье произошло землетрясение: подробности
Киев • УНН
8 декабря 2025 года на Закарпатье зафиксировано землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км. Толчки, произошедшие в 03:05, относятся к неощутимым.
В Закарпатской области 8 декабря произошло землетрясение магнитудой 1,8, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Детали
"8 декабря 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Закарпатской области (район села Холмовец), магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км", - говорится в сообщении.
Как указано, подземные толчки зафиксированы в 03:05 8 декабря.
По классификации землетрясений относится к неощутимым.
Дополнение
Перед этим, по приведенным данным, землетрясение в Закарпатской области фиксировали 17 октября - магнитудой 1,5.
