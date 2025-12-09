На Закарпатье произошло землетрясение: подробности

$42.070.01
07:23
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
8 декабря, 18:20
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
8 декабря, 14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробности 8 декабря, 22:28
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений 8 декабря, 23:03
США давят на Зеленского, чтобы тот быстро согласился на мирный план - Axios 9 декабря, 00:12
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16 9 декабря, 01:53
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД 03:32
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев 07:23
Никаких санкций, действовать через Россию 8 декабря, 15:38
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros 8 декабря, 15:34
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO 5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома 5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого 4 декабря, 14:10
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Audi Q5
Шахед-136

На Закарпатье произошло землетрясение: подробности

Киев • УНН

 • 226 просмотра

8 декабря 2025 года на Закарпатье зафиксировано землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км. Толчки, произошедшие в 03:05, относятся к неощутимым.

На Закарпатье произошло землетрясение: подробности

В Закарпатской области 8 декабря произошло землетрясение магнитудой 1,8, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Детали

"8 декабря 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Закарпатской области (район села Холмовец), магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км", - говорится в сообщении.

Как указано, подземные толчки зафиксированы в 03:05 8 декабря.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Дополнение

Перед этим, по приведенным данным, землетрясение в Закарпатской области фиксировали 17 октября - магнитудой 1,5.

На Закарпатье произошло землетрясение: предварительно до 4,5 баллов 09.10.23, 20:54

Юлия Шрамко

Село
Закарпатская область