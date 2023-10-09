На Закарпатье произошло землетрясение: предварительно до 4,5 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На Закарпатье произошло землетрясение - толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, передает УНН.
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"На Закарпатье произошло землетрясение – предварительно до 4,5 баллов.
Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов", - сообщил глава ОВА.
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По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации.
"По состоянию на сейчас нет информации о возможных угрозах, однако прошу земляков быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий", - резюмировал Микита.