Цитата

"На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів", - повідомив голова ОВА.

Додамо

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації.

"Станом на зараз немає інформації щодо можливих загроз, однак прошу краян бути пильними і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель", - резюмував Микита.