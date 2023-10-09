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На Закарпатті стався землетрус: попередньо до 4,5 балів

Київ • УНН

 • 783709 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Закарпатті стався землетрус - поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.

Цитата

"На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів", - повідомив голова ОВА.

Додамо

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації.

"Станом на зараз немає інформації щодо можливих загроз, однак прошу краян бути пильними і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель", - резюмував Микита.

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