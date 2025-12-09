На Закарпатті стався землетрус: подробиці

$42.070.01
07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Зеленський зустрівся з лідерами НАТО та ЄС для обговорення миру та безпеки: подробиці 8 грудня, 22:28
Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін 8 грудня, 23:03
США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios 9 грудня, 00:12
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16 9 грудня, 01:53
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД 03:32
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців 07:23
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Лондон
Японія
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros. 8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO 5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого 4 грудня, 14:10
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Audi Q5
Шахед-136

На Закарпатті стався землетрус: подробиці

Київ • УНН

 • 74 перегляди

8 грудня 2025 року на Закарпатті зафіксовано землетрус магнітудою 1,8 на глибині 8 км. Поштовхи, що сталися о 03:05, належать до невідчутних.

На Закарпатті стався землетрус: подробиці

У Закарпатській області 8 грудня стався землетрус магнітудою 1,8, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Деталі

"8 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Закарпатської області (район села Холмовець), магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 03:05 8 грудня.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних.

Доповнення

Перед цим, за наведеними даними, землетрус у Закарпатській області фіксували 17 жовтня - магнітудою 1,5.

На Закарпатті стався землетрус: попередньо до 4,5 балів09.10.23, 20:54 • 783725 переглядiв

Юлія Шрамко

