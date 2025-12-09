На Закарпатті стався землетрус: подробиці
Київ • УНН
8 грудня 2025 року на Закарпатті зафіксовано землетрус магнітудою 1,8 на глибині 8 км. Поштовхи, що сталися о 03:05, належать до невідчутних.
У Закарпатській області 8 грудня стався землетрус магнітудою 1,8, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
"8 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Закарпатської області (район села Холмовець), магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, підземні поштовхи зафіксовано о 03:05 8 грудня.
За класифікацією землетрусів належить до невідчутних.
Доповнення
Перед цим, за наведеними даними, землетрус у Закарпатській області фіксували 17 жовтня - магнітудою 1,5.
На Закарпатті стався землетрус: попередньо до 4,5 балів09.10.23, 20:54 • 783725 переглядiв