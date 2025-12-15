На Буковине утром произошло землетрясение: детали
Киев • УНН
15 декабря 2025 года в Днестровском районе Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера. Толчки зафиксированы в 06:12 на глубине 2 км.
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,2, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Подробности
"15 декабря 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области, Сокирянская ТГ, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км", - говорится в сообщении.
Как указано, подземные толчки зафиксированы в 06:12 15 декабря.
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.
