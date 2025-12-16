У Бразилії через потужний вітер упала 24-метрова копія Статуї Свободи
Київ • УНН
У понеділок, 15 грудня, 24-метрова копія Статуї Свободи обвалилася в місті Гуаїба на півдні Бразилії через потужні пориви вітру. Монумент належав торговельній мережі Havan і був встановлений на парковці біля одного з її магазинів.
У понеділок, 15 грудня, на півдні Бразилії через потужні пориви вітру обвалилася 24-метрова копія Статуї Свободи. Про це інформує УНН з посиланням на видання Metrópoles та Jornal Correio.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався в місті Гуаїба поблизу Порту-Алегрі - у столичному регіоні штату Ріу-Гранді-ду-Сул.
Напередодні служби цивільного захисту оголосили для мешканців Порту-Алегрі червоний рівень небезпеки через негоду та закликали залишатися вдома, відключити електроприлади й щільно зачинити вікна та двері.
Зруйнована конструкція була копією знаменитої Статуї Свободи з Нью-Йорка. Монумент висотою 24 метри належав торговельній мережі Havan і був встановлений на парковці біля одного з її магазинів.
Компанія Havan зазначає, що всі її статуї мають анотацію про технічну відповідальність (ART) і що в Гуаїбі конструкція була встановлена з моменту відкриття мегамагазину у 2020 році. Компанія наголошує, що пріоритетом є безпека клієнтів, співробітників та громади. Буде проведено технічну інспекцію для з'ясування причин інциденту та визначення подальших заходів
За даними компанії, постраждалих немає, оскільки на момент падіння статуї парковка була майже порожньою.
Нагадаємо
Рідкісний землетрус магнітудою 4,8 бала стався поблизу Лівану, штат Нью-Джерсі, потрясши Нью-Йорк і східне узбережжя США, змусивши оцінити безпеку інфраструктури і спричинивши хитання Статуї Свободи.
Євродепутат вимагає США повернути Статую Свободи: яка причина16.03.25, 22:58 • 20242 перегляди