Меню
У Бразилії через потужний вітер упала 24-метрова копія Статуї Свободи

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У понеділок, 15 грудня, 24-метрова копія Статуї Свободи обвалилася в місті Гуаїба на півдні Бразилії через потужні пориви вітру. Монумент належав торговельній мережі Havan і був встановлений на парковці біля одного з її магазинів.

У Бразилії через потужний вітер упала 24-метрова копія Статуї Свободи

У понеділок, 15 грудня, на півдні Бразилії через потужні пориви вітру обвалилася 24-метрова копія Статуї Свободи. Про це інформує УНН з посиланням на видання Metrópoles та Jornal Correio.  

Деталі

Зазначається, що інцидент стався в місті Гуаїба поблизу Порту-Алегрі - у столичному регіоні штату Ріу-Гранді-ду-Сул.

Напередодні служби цивільного захисту оголосили для мешканців Порту-Алегрі червоний рівень небезпеки через негоду та закликали залишатися вдома, відключити електроприлади й щільно зачинити вікна та двері.

Зруйнована конструкція була копією знаменитої Статуї Свободи з Нью-Йорка. Монумент висотою 24 метри належав торговельній мережі Havan і був встановлений на парковці біля одного з її магазинів.

Компанія Havan зазначає, що всі її статуї мають анотацію про технічну відповідальність (ART) і що в Гуаїбі конструкція була встановлена з моменту відкриття мегамагазину у 2020 році. Компанія наголошує, що пріоритетом є безпека клієнтів, співробітників та громади. Буде проведено технічну інспекцію для з'ясування причин інциденту та визначення подальших заходів

- йдеться у заяві компанії.

За даними компанії, постраждалих немає, оскільки на момент падіння статуї парковка була майже порожньою.

Нагадаємо

Рідкісний землетрус магнітудою 4,8 бала стався поблизу Лівану, штат Нью-Джерсі, потрясши Нью-Йорк і східне узбережжя США, змусивши оцінити безпеку інфраструктури і спричинивши хитання Статуї Свободи.

Євродепутат вимагає США повернути Статую Свободи: яка причина16.03.25, 22:58 • 20242 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
