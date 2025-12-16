У Бразилії через потужний вітер упала 24-метрова копія Статуї Свободи

У понеділок, 15 грудня, на півдні Бразилії через потужні пориви вітру обвалилася 24-метрова копія Статуї Свободи. Про це інформує УНН з посиланням на видання Metrópoles та Jornal Correio.

Зазначається, що інцидент стався в місті Гуаїба поблизу Порту-Алегрі - у столичному регіоні штату Ріу-Гранді-ду-Сул.

Напередодні служби цивільного захисту оголосили для мешканців Порту-Алегрі червоний рівень небезпеки через негоду та закликали залишатися вдома, відключити електроприлади й щільно зачинити вікна та двері.

Зруйнована конструкція була копією знаменитої Статуї Свободи з Нью-Йорка. Монумент висотою 24 метри належав торговельній мережі Havan і був встановлений на парковці біля одного з її магазинів.

Компанія Havan зазначає, що всі її статуї мають анотацію про технічну відповідальність (ART) і що в Гуаїбі конструкція була встановлена з моменту відкриття мегамагазину у 2020 році. Компанія наголошує, що пріоритетом є безпека клієнтів, співробітників та громади. Буде проведено технічну інспекцію для з'ясування причин інциденту та визначення подальших заходів