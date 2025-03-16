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Євродепутат вимагає США повернути Статую Свободи: яка причина

Київ • УНН

 • 20207 перегляди

Рафаель Глюксманн закликав США повернути Франції Статую Свободи, критикуючи адміністрацію Трампа за підтримку тиранії. Він розкритикував позицію США щодо війни в Україні.

Євродепутат вимагає США повернути Статую Свободи: яка причина

Французький депутат Європейського парламенту Рафаель Глюксманн заявив, що Сполучені Штати Америки зобов'язані повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті. Про це інформує AFP із посиланням на зʼїзд партії Place Publique, передає УНН.

Деталі

У неділю, 16 березня Рафаель Глюксманн виступив на зʼїзді своєї партії Place Publique. У своїй промові він звернувся до "американців, які обрали сторону тиранів", маючи на увазі адміністрацію Дональда Трампа.

Ми збираємося сказати американцям… які звільняють дослідників за прояв наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи". Ми подарували її вам, але, очевидно, ви її зневажаєте. Тож їй буде просто чудово тут, з нами

- зазначив Глюксманн.

Політик розкритикував позицію США стосовно повномасштабного вторгнення росії в Україну і закликав "до демократичного опору" для протистояння ультраправим силам.

Нагадаємо 

Більше половини американців вважають, що Трамп занадто близький до москви. При цьому майже половина підтримує його ідею щодо військової підтримки України в обмін на частку мінеральних багатств.

Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф16.03.25, 15:03 • 28414 переглядiв

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