Евродепутат требует США вернуть Статую Свободы: какова причина

Французский депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн заявил, что Соединенные Штаты Америки обязаны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке. Об этом сообщает AFP со ссылкой на съезд партии Place Publique, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта Рафаэль Глюксманн выступил на съезде своей партии Place Publique. В своей речи он обратился к "американцам, которые выбрали сторону тиранов", имея в виду администрацию Дональда Трампа.

Мы собираемся сказать американцам… которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: "Верните нам Статую Свободы". Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Так что ей будет просто замечательно здесь, с нами