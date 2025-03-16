Евродепутат требует США вернуть Статую Свободы: какова причина
Киев • УНН
Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть Франции Статую Свободы, критикуя администрацию Трампа за поддержку тирании. Он раскритиковал позицию США по войне в Украине.
Французский депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксманн заявил, что Соединенные Штаты Америки обязаны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке. Об этом сообщает AFP со ссылкой на съезд партии Place Publique, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 16 марта Рафаэль Глюксманн выступил на съезде своей партии Place Publique. В своей речи он обратился к "американцам, которые выбрали сторону тиранов", имея в виду администрацию Дональда Трампа.
Мы собираемся сказать американцам… которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: "Верните нам Статую Свободы". Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Так что ей будет просто замечательно здесь, с нами
Политик раскритиковал позицию США относительно полномасштабного вторжения россии в Украину и призвал "к демократическому сопротивлению" для противостояния ультраправым силам.
Напомним
Более половины американцев считают, что Трамп слишком близок к москве. При этом почти половина поддерживает его идею о военной поддержке Украины в обмен на долю минеральных богатств.
Разговор Трампа и путина состоится на следующей неделе, заявил Виткофф16.03.25, 15:03 • 28411 просмотров