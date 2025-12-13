$42.270.00
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 12688 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 12299 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 13099 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 12854 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 11387 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 12922 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14041 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12553 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12967 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Зеленский анонсировал встречи с представителями Трампа в Берлине: обсудят политическую договоренность об окончании войны

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих встречах в Берлине с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами. Переговоры будут касаться политической договоренности об окончании войны и гарантий безопасности для Украины.

Зеленский анонсировал встречи с представителями Трампа в Берлине: обсудят политическую договоренность об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими друзьями в ближайшие дни в Берлине относительно фундамента мира – политической договоренности об окончании войны, передает УНН.

Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий

- подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, будет доклад Рустема Умерова и украинской переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны.

Самое главное – будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами относительно фундамента мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам – помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным

- резюмировал Зеленский.

Украина в обновленном варианте мирного плана не отказывается от Донбасса и сохраняет право на вступление в НАТО - СМИ13.12.25, 20:38 • 814 просмотров

Напомним

Как сообщало агентство dpa, советники по вопросам внешней политики из Соединенных Штатов, Украины, Германии и других стран продолжат переговоры по мирному плану для Украины в Берлине в воскресенье.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин