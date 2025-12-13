Зеленский анонсировал встречи с представителями Трампа в Берлине: обсудят политическую договоренность об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями Президента США Дональда Трампа и европейскими друзьями в ближайшие дни в Берлине относительно фундамента мира – политической договоренности об окончании войны, передает УНН.

По словам Президента, будет доклад Рустема Умерова и украинской переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны.

Самое главное – будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами относительно фундамента мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам – помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным