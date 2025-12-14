$42.270.00
Ексклюзив
10:14 • 4046 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 28897 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 52960 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 38013 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 37806 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31019 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19592 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18689 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16387 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14361 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для зустрічі з американською делегацією. Переговори стосуються гарантій безпеки для України, щоб уникнути повторення досвіду Будапештського меморандуму та вторгнення Росії.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для переговорів з американською делегацією щодо гарантій безпеки для України. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

13 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі в Берліні з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. Переговори стосуватимуться політичної домовленості про закінчення війни та гарантій безпеки для України.

Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ14.12.25, 12:50 • 1482 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна