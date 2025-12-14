Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для зустрічі з американською делегацією. Переговори стосуються гарантій безпеки для України, щоб уникнути повторення досвіду Будапештського меморандуму та вторгнення Росії.
Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для переговорів з американською делегацією щодо гарантій безпеки для України. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини
Нагадаємо
13 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі в Берліні з представниками Президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами. Переговори стосуватимуться політичної домовленості про закінчення війни та гарантій безпеки для України.
Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ14.12.25, 12:50 • 1482 перегляди