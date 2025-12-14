Зеленский: Украина не ведет переговоров с россиянами напрямую
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не ведет прямых переговоров с россией, а общается через американских посредников. По его словам, к переговорам привлечены экономический и безопасностный блоки.
У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в (нашем – ред.) диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности
Относительно компромиссов с российской стороной, Президент отметил, что если Америка и партнеры будут давить, то россияне "должны пойти на компромисс".
По его словам, к переговорам присоединились несколько групп. Экономический блок представляют министр экономики и премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а блок безопасности — представители разведок и начальник Генштаба Андрей Гнатов.
Напомним
Украина еще не получила официальной реакции от США относительно последних предложений к мирному плану. Президент Зеленский отметил, что определенные сигналы поступают через переговорную команду.
