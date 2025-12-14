$42.270.00
Ексклюзив
10:14 • 2078 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 26869 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 50689 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 36510 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 36361 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30259 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19156 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18531 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16249 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14248 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Зеленський: Україна не веде переговорів з росіянами напряму

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не веде прямих переговорів з росією, а спілкується через американських посередників. За його словами, до переговорів залучені економічний та безпековий блоки.

Зеленський: Україна не веде переговорів з росіянами напряму

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не веде переговорів з росіянами напряму, а лише через американців. Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, пише УНН.

У нас немає прямого діалогу з російською стороною. І в (нашому – ред.) діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність

- сказав глава держави журналістам.

Щодо компромісів із російською стороною, Президент відзначив, що якщо Америка і партнери будуть тиснути, то росіяни "повинні піти на компроміс".

За його словами, до переговорів долучилися кілька груп. Економічний блок представляють міністр економіки та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, а безпековий — представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Нагадаємо

Україна ще не отримала офіційної реакції від США щодо останніх пропозицій до мирного плану. Президент Зеленський зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.

Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ14.12.25, 12:50 • 466 переглядiв

Ольга Розгон

Політика
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна