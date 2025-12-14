Зеленський: Україна не веде переговорів з росіянами напряму
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не веде прямих переговорів з росією, а спілкується через американських посередників. За його словами, до переговорів залучені економічний та безпековий блоки.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не веде переговорів з росіянами напряму, а лише через американців. Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, пише УНН.
У нас немає прямого діалогу з російською стороною. І в (нашому – ред.) діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність
Щодо компромісів із російською стороною, Президент відзначив, що якщо Америка і партнери будуть тиснути, то росіяни "повинні піти на компроміс".
За його словами, до переговорів долучилися кілька груп. Економічний блок представляють міністр економіки та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, а безпековий — представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Гнатов.
Україна ще не отримала офіційної реакції від США щодо останніх пропозицій до мирного плану. Президент Зеленський зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.
