На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 19 млрд грн - Свириденко

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 2970 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 13902 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 23191 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 20522 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 36725 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 35564 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 50203 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41908 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41623 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41779 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
36%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 13042 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 12396 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 25811 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 22652 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 10554 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 8712 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 25812 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 36737 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 30028 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 64913 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ужгород
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 25508 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 64908 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 25540 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 30680 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 32301 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
Ракетна система С-400
E-6 Mercury
Детонатор

На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 19 млрд грн - Свириденко

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Уряд України передбачить 19 мільярдів гривень на освіту в майбутньому держбюджеті. Також буде надано підтримку прифронтовим громадам, включаючи медицину та житло для ВПО.

На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 19 млрд грн - Свириденко

У проєкті майбутнього державного бюджету 19 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти. Про це заявила Прем’єрка України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.

Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 19 мільярдів гривень - від будівництва укриттів в школах до безоплатного харчування 

- зазначила Свириденко.

Прем'єрка додала, що важливою лишається підтримка прифронтових громад, зокрема у сфері медицини та житла для переміщених осіб.

Окремою буде підтримка прифронтових регіонів та ВПО. Звичайно ж медицина, а також житло для переміщених осіб 

- додала прем’єрка.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив, що не менше 15% надходжень до армії надходять від українських громад. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.

Павло Зінченко

ПолітикаОсвіта
Юлія Свириденко
благодійність
Володимир Зеленський
Україна