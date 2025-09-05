На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 19 млрд грн - Свириденко
Київ • УНН
Уряд України передбачить 19 мільярдів гривень на освіту в майбутньому держбюджеті. Також буде надано підтримку прифронтовим громадам, включаючи медицину та житло для ВПО.
У проєкті майбутнього державного бюджету 19 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти. Про це заявила Прем’єрка України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.
Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 19 мільярдів гривень - від будівництва укриттів в школах до безоплатного харчування
Прем'єрка додала, що важливою лишається підтримка прифронтових громад, зокрема у сфері медицини та житла для переміщених осіб.
Окремою буде підтримка прифронтових регіонів та ВПО. Звичайно ж медицина, а також житло для переміщених осіб
Доповнення
Президент Зеленський повідомив, що не менше 15% надходжень до армії надходять від українських громад. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.