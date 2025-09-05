На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 19 млрд грн - Свириденко

У проєкті майбутнього державного бюджету 19 мільярдів гривень буде передбачено на підтримку сфери освіти. Про це заявила Прем’єрка України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.

Ми будемо робити акцент на фінансуванні окремих сфер, таких як сфера освіти. На неї буде передбачено 19 мільярдів гривень - від будівництва укриттів в школах до безоплатного харчування - зазначила Свириденко.

Прем'єрка додала, що важливою лишається підтримка прифронтових громад, зокрема у сфері медицини та житла для переміщених осіб.

Окремою буде підтримка прифронтових регіонів та ВПО. Звичайно ж медицина, а також житло для переміщених осіб - додала прем’єрка.

Президент Зеленський повідомив, що не менше 15% надходжень до армії надходять від українських громад. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.