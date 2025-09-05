На поддержку образования в проекте Бюджета-2026 предусмотрено 19 млрд грн - Свириденко

$41.350.02
12:12 • 5158 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 16960 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 26192 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 23195 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 41230 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 37106 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 51277 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 42585 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41996 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 42035 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 14692 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 14008 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 29485 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 27993 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 11865 просмотра
публикации
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 11008 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 29557 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 41240 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 32271 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 68143 просмотра
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Виктор Орбан
Украина
Государственная граница Украины
Ужгород
Словакия
Соединённые Штаты
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 26627 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 68143 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 26536 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 31617 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 33190 просмотра
На поддержку образования в проекте Бюджета-2026 предусмотрено 19 млрд грн - Свириденко

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Правительство Украины предусмотрит 19 миллиардов гривен на образование в будущем госбюджете. Также будет оказана поддержка прифронтовым громадам, включая медицину и жилье для ВПЛ.

На поддержку образования в проекте Бюджета-2026 предусмотрено 19 млрд грн - Свириденко

В проекте будущего государственного бюджета 19 миллиардов гривен будет предусмотрено на поддержку сферы образования. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает УНН.

Мы будем делать акцент на финансировании отдельных сфер, таких как сфера образования. На нее будет предусмотрено 19 миллиардов гривен - от строительства укрытий в школах до бесплатного питания 

- отметила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что важной остается поддержка прифронтовых общин, в частности в сфере медицины и жилья для перемещенных лиц.

Отдельной будет поддержка прифронтовых регионов и ВПЛ. Конечно же медицина, а также жилье для перемещенных лиц 

- добавила премьер-министр.

Дополнение

Президент Зеленский сообщил, что не менее 15% поступлений в армию поступают от украинских громад. Он подчеркнул важность продолжения этой поддержки.

Павел Зинченко

ПолитикаОбразование
Юлия Свириденко
благотворительность
Владимир Зеленский
Украина