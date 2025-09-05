На поддержку образования в проекте Бюджета-2026 предусмотрено 19 млрд грн - Свириденко

В проекте будущего государственного бюджета 19 миллиардов гривен будет предусмотрено на поддержку сферы образования. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает УНН.

Мы будем делать акцент на финансировании отдельных сфер, таких как сфера образования. На нее будет предусмотрено 19 миллиардов гривен - от строительства укрытий в школах до бесплатного питания - отметила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что важной остается поддержка прифронтовых общин, в частности в сфере медицины и жилья для перемещенных лиц.

Отдельной будет поддержка прифронтовых регионов и ВПЛ. Конечно же медицина, а также жилье для перемещенных лиц - добавила премьер-министр.

Дополнение

Президент Зеленский сообщил, что не менее 15% поступлений в армию поступают от украинских громад. Он подчеркнул важность продолжения этой поддержки.