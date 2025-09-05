$41.350.02
12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Не менше 15% надходжень на підтримку армії дають українські громади - Зеленський

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що 15% надходжень до армії надходять від українських громад. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.

Не менше 15% надходжень на підтримку армії дають українські громади - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські громади підтримують Сили оборони. 15% надходжень до армії йдуть від громад, повідомив глава держави під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише УНН.

Деталі

Важливо, щоб цього року ми продовжували від українських громад підтримку наших воїнів. Не менше, ніж 15% громад, це реалістичний показник 

- зазначив Зеленський.

Нагадування

Президент України Володимир Зеленський в Ужгороді зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, яка приїхала до України вже вдруге після призначення на посаду. Як повідомили в Офісі Президента, Зеленський та Стенергард говорили про можливість збільшення інвестицій в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

