Не менше 15% надходжень на підтримку армії дають українські громади - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські громади підтримують Сили оборони. 15% надходжень до армії йдуть від громад, повідомив глава держави під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише УНН.

Важливо, щоб цього року ми продовжували від українських громад підтримку наших воїнів. Не менше, ніж 15% громад, це реалістичний показник - зазначив Зеленський.

