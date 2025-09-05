$41.350.02
12:12 • 2422 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 13080 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 22229 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 19695 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 35304 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 35070 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 49882 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41703 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41511 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41704 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Не менее 15% поступлений на поддержку армии дают украинские общины - Зеленский

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что 15% поступлений в армию поступают от украинских общин. Он подчеркнул важность продолжения этой поддержки.

Не менее 15% поступлений на поддержку армии дают украинские общины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские общины поддерживают Силы обороны. 15% поступлений в армию идут от общин, сообщил глава государства во время заседания Конгресса местных и региональных властей, пишет УНН.

Детали

Важно, чтобы в этом году мы продолжали от украинских общин поддержку наших воинов. Не менее 15% общин, это реалистичный показатель 

- отметил Зеленский.

Напоминание

Президент Украины Владимир Зеленский в Ужгороде встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, которая приехала в Украину уже во второй раз после назначения на должность. Как сообщили в Офисе Президента, Зеленский и Стенергард говорили о возможности увеличения инвестиций в украинское производство дронов и перспективах совместных оборонных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Павел Зинченко

