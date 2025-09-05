Не менее 15% поступлений на поддержку армии дают украинские общины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские общины поддерживают Силы обороны. 15% поступлений в армию идут от общин, сообщил глава государства во время заседания Конгресса местных и региональных властей, пишет УНН.

Детали

Важно, чтобы в этом году мы продолжали от украинских общин поддержку наших воинов. Не менее 15% общин, это реалистичный показатель - отметил Зеленский.

Напоминание

Президент Украины Владимир Зеленский в Ужгороде встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, которая приехала в Украину уже во второй раз после назначения на должность. Как сообщили в Офисе Президента, Зеленский и Стенергард говорили о возможности увеличения инвестиций в украинское производство дронов и перспективах совместных оборонных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.