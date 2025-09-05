Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді. Про це повідомляє Dennikn, пише УНН.

Деталі

До складу словацької делегації в Ужгороді входять також віцепрем’єрка та міністерка економіки Дениса Сакова і міністр закордонних справ та європейських справ Юрай Бланар. Президента України супроводжує прем’єрка Юлія Свириденко.

Видання зазначає, що Фіцо зустрівся із Зеленським невдовзі після повернення з Китаю, де у вівторок провів двосторонні переговори з президентом рф володимиром путіним. Під час зустрічі Фіцо заявив, що порушить із Зеленським питання українських атак на нафтову інфраструктуру.

Він також повідомив, що після годинної розмови з путіним тет-а-тет зробив "декілька висновків і послань, які має намір у п’ятницю передати Зеленському".

Зазначається, що після зустрічі відбудеться пресконференція.

Нагадаємо

