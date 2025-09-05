Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді - ЗМІ
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо в Ужгороді. Фіцо прибув після переговорів з путіним, маючи намір обговорити атаки на нафтову інфраструктуру.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді. Про це повідомляє Dennikn, пише УНН.
Деталі
До складу словацької делегації в Ужгороді входять також віцепрем’єрка та міністерка економіки Дениса Сакова і міністр закордонних справ та європейських справ Юрай Бланар. Президента України супроводжує прем’єрка Юлія Свириденко.
Видання зазначає, що Фіцо зустрівся із Зеленським невдовзі після повернення з Китаю, де у вівторок провів двосторонні переговори з президентом рф володимиром путіним. Під час зустрічі Фіцо заявив, що порушить із Зеленським питання українських атак на нафтову інфраструктуру.
Він також повідомив, що після годинної розмови з путіним тет-а-тет зробив "декілька висновків і послань, які має намір у п’ятницю передати Зеленському".
Зазначається, що після зустрічі відбудеться пресконференція.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. Головною темою переговорів стане енергетична інфраструктура.
Фіцо зустрівся з президентом Євроради Коштою на кордоні з Україною05.09.25, 15:43 • 1352 перегляди