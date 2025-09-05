$41.350.02
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде - СМИ

Киев • УНН

Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо в Ужгороде. Фицо прибыл после переговоров с путиным, намереваясь обсудить атаки на нефтяную инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом сообщает Dennikn, пишет УНН.

Подробности

В состав словацкой делегации в Ужгороде входят также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президента Украины сопровождает премьер Юлия Свириденко.

Издание отмечает, что Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Фицо заявил, что поднимет с Зеленским вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру.

Он также сообщил, что после часового разговора с Путиным тет-а-тет сделал "несколько выводов и посланий, которые намерен в пятницу передать Зеленскому".

Отмечается, что после встречи состоится пресс-конференция.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде 5 сентября. Главной темой переговоров станет энергетическая инфраструктура.

Ольга Розгон

