Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом сообщает Dennikn, пишет УНН.

Подробности

В состав словацкой делегации в Ужгороде входят также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президента Украины сопровождает премьер Юлия Свириденко.

Издание отмечает, что Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Фицо заявил, что поднимет с Зеленским вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру.

Он также сообщил, что после часового разговора с Путиным тет-а-тет сделал "несколько выводов и посланий, которые намерен в пятницу передать Зеленскому".

Отмечается, что после встречи состоится пресс-конференция.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде 5 сентября. Главной темой переговоров станет энергетическая инфраструктура.

Фицо встретился с президентом Евросовета Коштой на границе с Украиной