Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде - СМИ
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо в Ужгороде. Фицо прибыл после переговоров с путиным, намереваясь обсудить атаки на нефтяную инфраструктуру.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом сообщает Dennikn, пишет УНН.
Подробности
В состав словацкой делегации в Ужгороде входят также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президента Украины сопровождает премьер Юлия Свириденко.
Издание отмечает, что Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Фицо заявил, что поднимет с Зеленским вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру.
Он также сообщил, что после часового разговора с Путиным тет-а-тет сделал "несколько выводов и посланий, которые намерен в пятницу передать Зеленскому".
Отмечается, что после встречи состоится пресс-конференция.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде 5 сентября. Главной темой переговоров станет энергетическая инфраструктура.
