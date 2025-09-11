В условиях усиления обстрелов обычного укрытия в школах недостаточно – заместитель министра образования
Киев • УНН
Заместитель министра образования заявил, что обычных укрытий недостаточно из-за усиления обстрелов. Правительство работает над созданием подземных школ и обеспечением инфраструктуры.
В связи с усилением обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры, первым приоритетом для Украины является создание доступа к качественным укрытиям в школах и учебных заведениях. Об этом во время пресс-подхода сказал заместитель министра образования Евгений Кудрявец, сообщает УНН.
Детали
Когда мы говорим о выходе офлайн, и в этом году данные показывают, что более чем на 100 тысяч детей будут заниматься очно с первого сентября, чем это было по сравнению с прошлым учебным годом соответственно. Но первый приоритет – это безопасность детей. Безопасность предполагает доступные укрытия соответствующего качества и соответствующей защиты, а не просто факт наличия
Он добавил, что обычного укрытия уже недостаточно, поскольку россияне усиливают свои агрессивные действия. Необходим комплексный подход правительства, органов местной власти и общин для создания эффективной системы защиты для детей.
Мы все видим безумный рост агрессии нашего врага. Он бьет по школам, учреждениям образования, учреждениям здравоохранения. Уже самого факта наличия простейшего укрытия недостаточно, чтобы создать безопасное пространство. Необходима совместная работа государства, органов местного самоуправления, которые являются владельцами школ, и общины, и родителей, чтобы обеспечить безопасность детей
Евгений Кудрявец добавил, что сегодня правительство работает над созданием подземных школ и над обеспечением необходимой инфраструктуры.
Правительство инвестирует в создание подземных школ, обеспечение инфраструктуры, для того чтобы сегодня больше детей могли выйти в очное образование
Дополнение
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в проекте будущего государственного бюджета 119 миллиардов гривен будет предусмотрено на поддержку сферы образования.
Мы будем делать акцент на финансировании отдельных сфер, таких как сфера образования. На нее будет предусмотрено 119 миллиардов гривен - от строительства укрытий в школах до бесплатного питания