В условиях усиления обстрелов обычного укрытия в школах недостаточно – заместитель министра образования

Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк
10 сентября, 21:47
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны
10 сентября, 22:00
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)
01:25
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко
01:44
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля
03:46
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
05:01
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:48
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 69243 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 10:41
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 72306 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
10 сентября, 09:29
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:44
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
MIM-104 Patriot
Хранитель
Твиттер
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

В условиях усиления обстрелов обычного укрытия в школах недостаточно – заместитель министра образования

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Заместитель министра образования заявил, что обычных укрытий недостаточно из-за усиления обстрелов. Правительство работает над созданием подземных школ и обеспечением инфраструктуры.

В условиях усиления обстрелов обычного укрытия в школах недостаточно – заместитель министра образования

В связи с усилением обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры, первым приоритетом для Украины является создание доступа к качественным укрытиям в школах и учебных заведениях. Об этом во время пресс-подхода сказал заместитель министра образования Евгений Кудрявец, сообщает УНН

Детали

Когда мы говорим о выходе офлайн, и в этом году данные показывают, что более чем на 100 тысяч детей будут заниматься очно с первого сентября, чем это было по сравнению с прошлым учебным годом соответственно. Но первый приоритет – это безопасность детей. Безопасность предполагает доступные укрытия соответствующего качества и соответствующей защиты, а не просто факт наличия

- отметил Кудрявец.

Он добавил, что обычного укрытия уже недостаточно, поскольку россияне усиливают свои агрессивные действия. Необходим комплексный подход правительства, органов местной власти и общин для создания эффективной системы защиты для детей.

Мы все видим безумный рост агрессии нашего врага. Он бьет по школам, учреждениям образования, учреждениям здравоохранения. Уже самого факта наличия простейшего укрытия недостаточно, чтобы создать безопасное пространство. Необходима совместная работа государства, органов местного самоуправления, которые являются владельцами школ, и общины, и родителей, чтобы обеспечить безопасность детей

- пояснил заместитель министра. 

Евгений Кудрявец добавил, что сегодня правительство работает над созданием подземных школ и над обеспечением необходимой инфраструктуры.

Правительство инвестирует в создание подземных школ, обеспечение инфраструктуры, для того чтобы сегодня больше детей могли выйти в очное образование

- добавил Кудрявец. 

Дополнение

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в проекте будущего государственного бюджета 119 миллиардов гривен будет предусмотрено на поддержку сферы образования.

Мы будем делать акцент на финансировании отдельных сфер, таких как сфера образования. На нее будет предусмотрено 119 миллиардов гривен - от строительства укрытий в школах до бесплатного питания

- отметила Свириденко.  

Павел Зинченко

ОбществоОбразование
Украина