В условиях усиления обстрелов обычного укрытия в школах недостаточно – заместитель министра образования

В связи с усилением обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры, первым приоритетом для Украины является создание доступа к качественным укрытиям в школах и учебных заведениях. Об этом во время пресс-подхода сказал заместитель министра образования Евгений Кудрявец, сообщает УНН.

Когда мы говорим о выходе офлайн, и в этом году данные показывают, что более чем на 100 тысяч детей будут заниматься очно с первого сентября, чем это было по сравнению с прошлым учебным годом соответственно. Но первый приоритет – это безопасность детей. Безопасность предполагает доступные укрытия соответствующего качества и соответствующей защиты, а не просто факт наличия