В Сумской области до конца года откроют 11 подземных школ
Киев • УНН
Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил об открытии 5 подземных школ до конца сентября и 11 до конца года. Это часть программы поддержки прифронтовых регионов, которая предусматривает строительство более 200 подземных школ.
В Сумской области до конца сентября планируют открыть 5 подземных школ, а до конца года – 11, сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В центре внимания – безопасная образовательная среда. До конца сентября в Сумской области уже будут работать 5 подземных школ, а до конца года планируем открыть 11 таких защитных сооружений", - отметил Григоров.
По его словам, в регионе вместе с педагогами, руководителями громад, представителями МОН и международными партнерами обсудили вызовы и приоритеты нового учебного года на профильной конференции.
Дополнение
По данным Минразвития, строительство укрытий в школах и садах громад, которые ежедневно под огнем – приоритетное направление безопасности в Программе поддержки прифронтовых регионов. И что на 22 августа продолжались работы по обустройству 176 укрытий в школах и лицеях, что позволит тысячам учеников вернуться к очному и безопасному образованию. На это государство выделило 6,2 млрд грн.
Также сообщается, что активно строятся подземные школы. В них ученики могут учиться без прерывания учебного процесса, даже в условиях постоянных угроз. В таких школах-укрытиях есть зонирование на классы, зоны отдыха, туалеты и столовые. Всего будет построено более 200 подземных школ, 33 из них – уже построены. Параллельно строятся 48 подземных детских садов, указали в Минразвития.