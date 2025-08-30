$41.260.00
На Сумщині планують відкрити 11 підземних шкіл до кінця року

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про відкриття 5 підземних шкіл до кінця вересня та 11 до кінця року. Це частина програми підтримки прифронтових регіонів, яка передбачає будівництво понад 200 підземних шкіл.

На Сумщині планують відкрити 11 підземних шкіл до кінця року

У Сумській області до кінця вересня планують відкрити 5 підземних шкіл, а до кінця року - 11, повідомив у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У центрі уваги – безпечне освітнє середовище. До кінця вересня на Сумщині вже працюватимуть 5 підземних шкіл, а до кінця року плануємо відкрити 11 таких захисних споруд", - зазначив Григоров.

З його слів, у регіоні разом із освітянами, керівниками громад, представниками МОН та міжнародними партнерами обговорили виклики й пріоритети нового навчального року на профільній конференції.

Доповнення

За даними Мінрозвитку, будівництво укриттів у школах та садочках громад, які щодня під вогнем – пріоритетний напрямок безпеки у Програмі підтримки прифронтових регіонів. і що на 22 серпня тривали роботи з облаштування 176 укриттів у школах та ліцеях, що дозволить тисячам учням повернутися до очної та безпечної освіти. На це держава виділила 6,2 млрд грн.

Також повідомляється, що активно будуються підземні школи. У них учні можуть навчатись без переривання навчального процесу, навіть в умовах постійних загроз. У таких школах-укриттях є зонування на класи, зони відпочинку, вбиральні та їдальні.  Всього буде побудовано понад 200 підземних шкіл, 33 з них – вже збудовано. Паралельно будуються 48 підземних дитячих садків, вказали у Мінрозвитку.

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Сумська область
Міністерство освіти і науки України