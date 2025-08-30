На Сумщині планують відкрити 11 підземних шкіл до кінця року
Київ • УНН
Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про відкриття 5 підземних шкіл до кінця вересня та 11 до кінця року. Це частина програми підтримки прифронтових регіонів, яка передбачає будівництво понад 200 підземних шкіл.
У Сумській області до кінця вересня планують відкрити 5 підземних шкіл, а до кінця року - 11, повідомив у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"У центрі уваги – безпечне освітнє середовище. До кінця вересня на Сумщині вже працюватимуть 5 підземних шкіл, а до кінця року плануємо відкрити 11 таких захисних споруд", - зазначив Григоров.
З його слів, у регіоні разом із освітянами, керівниками громад, представниками МОН та міжнародними партнерами обговорили виклики й пріоритети нового навчального року на профільній конференції.
Доповнення
За даними Мінрозвитку, будівництво укриттів у школах та садочках громад, які щодня під вогнем – пріоритетний напрямок безпеки у Програмі підтримки прифронтових регіонів. і що на 22 серпня тривали роботи з облаштування 176 укриттів у школах та ліцеях, що дозволить тисячам учням повернутися до очної та безпечної освіти. На це держава виділила 6,2 млрд грн.
Також повідомляється, що активно будуються підземні школи. У них учні можуть навчатись без переривання навчального процесу, навіть в умовах постійних загроз. У таких школах-укриттях є зонування на класи, зони відпочинку, вбиральні та їдальні. Всього буде побудовано понад 200 підземних шкіл, 33 з них – вже збудовано. Паралельно будуються 48 підземних дитячих садків, вказали у Мінрозвитку.