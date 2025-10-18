У Запоріжжі відкрили тринадцяту в області підземну школу
У Запорізькій області відкрилася тринадцята безпечна підземна школа на базі Комишуваської гімназії "Джерело", яка вміщує понад 600 учнів. Заклад повністю інклюзивний, обладнаний ліфтом та навігацією шрифтом Брайля.
У Запорізькій області запрацювала вже тринадцята безпечна підземна школа. У ній зможуть навчатися понад шістсот дітей. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.
У п'ятницю, 17 жовтня, підземну школу офіційно відкрили на базі Комишуваської гімназії "Джерело" запорізького району.
Це вже тринадцята така школа в Запорізькій області.
Конвенція ООН про права дитини гарантує право на освіту для усіх дітей. Навіть в умовах війни, коли росія знищує дитинство, Україна за підтримки міжнародних партнерів забезпечує ці гарантії дітям. Завдяки безпечним освітнім просторам вони можуть комунікувати, навчатися та розвиватися. Це запорука нашого майбутнього
У гімназії навчаються понад шістсот дітей, серед них - першокласники, учні старших класів і діти з особливими освітніми потребами.
Усі уроки проходять виключно в захищених приміщеннях, у просторих світлих та сучасних класах.
Зазначається, що будівля підземної школи повністю інклюзивна: обладнана ліфтом, доступними санвузлами, навігацією шрифтом Брайля.
