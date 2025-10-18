У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації для ВПО

У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації, де надають тимчасове житло та гуманітарну підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

Деталі

У Запоріжжі Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін і Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале відкрили оновлений центр соціальної адаптації благодійної організації "Артак".

Попередній наш візит до БО "Артак" поклав початок змінам. Ми додали дві послуги для маломобільних груп населення з числа ВПО: медсестринський догляд для відновлення здоров’я протягом першого місяця та послугу проживання, що забезпечує допомогу з побутовими питаннями. Обидві послуги фінансуються з державного бюджету - сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За даними відомства, організація "Артак" надає домедичну та гуманітарну допомогу, забезпечує тимчасовий прихисток, організовує транспортування маломобільних осіб до медичних закладів.

Завдяки взаємодії з організаціями системи ООН Україна забезпечує комплексну підтримку вразливих груп населення, зміцнюючи соціальну стійкість громадян у найскладніших умовах.

Зазначається, що важливим кроком співпраці стало завершення капітального ремонту та відкриття Центру соціальної адаптації "АРТАК-БЕЗ МЕЖ", який став безпечним простором для підтримки людей з інвалідністю та людей старшого віку. Зараз Центр розрахований на 53 місця.

Під час триваючої війни вимушені переселенці, особливо люди з інвалідністю чи обмеженою мобільністю, зокрема літні люди, жінки та діти, зазнають найбільшого тягаря. З наближенням зими їхні потреби стають ще нагальнішими. Разом з Урядом України, партнерами та донорами ми маємо забезпечити їм підтримку – від безпечної евакуації та гідного прихистку до сталих рішень і повної інтеграції в громаду - сказав Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале.

Він додав, що ООН продовжуватиме підтримувати подібні ініціативи, які об’єднують державу, громади, благодійні організації та міжнародних партнерів заради спільної мети - допомогти людям оговтатися від наслідків війни.

У Мінсоцполітики повідомили, що з 2022 року організація "Артак: разом до мрії" евакуювала понад 12 100 людей, серед яких понад 8 600 — люди похилого віку та з інвалідністю. Волонтери допомагають постраждалим від обстрілів і бойових дій, надають гуманітарну та медичну допомогу, тимчасовий прихисток, транспортують маломобільних людей до медзакладів і забезпечують їм доступ до необхідних ресурсів.

