У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації для ВПО

$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 3134 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
23:31 • 10805 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 16134 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 22037 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 18622 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 18257 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 17928 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 16474 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18919 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20544 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
78%
752мм
Популярнi новини
У центрі Києва чоловіки у цивільному "запакували" інших цивільних чоловіків: в Нацполіції відреагувалиVideo17 жовтня, 17:11 • 13261 перегляди
Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ17 жовтня, 17:23 • 11781 перегляди
Міністр оборони США Гегсет одягнув краватку кольорів російського прапора на зустріч Зеленського і Трампа17 жовтня, 19:07 • 17433 перегляди
"Твоя мама": у Білому домі грубо відповіли журналісту, який запитав, хто саме обрав Будапешт місцем для переговорів Трампа та путіна17 жовтня, 19:22 • 11805 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 10771 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 61327 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 86658 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 114264 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 80633 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 105070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Кошта
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 10868 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 28912 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 58079 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 105826 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 81898 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News
Truth Social
Північний потік

У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації для ВПО

Київ • УНН

 • 314 перегляди

У Запоріжжі відкрито оновлений центр соціальної адаптації "Артак", що надає тимчасове житло та гуманітарну підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Центр розрахований на 53 місця, зокрема для людей з інвалідністю та старшого віку, та фінансується з держбюджету.

У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації для ВПО

У Запоріжжі відкрили оновлений центр соціальної адаптації, де надають тимчасове житло та гуманітарну підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

Деталі

У Запоріжжі Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін і Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале відкрили оновлений центр соціальної адаптації благодійної організації "Артак".

Попередній наш візит до БО "Артак" поклав початок змінам. Ми додали дві послуги для маломобільних груп населення з числа ВПО: медсестринський догляд для відновлення здоров’я протягом першого місяця та послугу проживання, що забезпечує допомогу з побутовими питаннями. Обидві послуги фінансуються з державного бюджету

- сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За даними відомства, організація "Артак" надає домедичну та гуманітарну допомогу, забезпечує тимчасовий прихисток, організовує транспортування маломобільних осіб до медичних закладів.

Завдяки взаємодії з організаціями системи ООН Україна забезпечує комплексну підтримку вразливих груп населення, зміцнюючи соціальну стійкість громадян у найскладніших умовах.

Зазначається, що важливим кроком співпраці стало завершення капітального ремонту та відкриття Центру соціальної адаптації "АРТАК-БЕЗ МЕЖ", який став безпечним простором для підтримки людей з інвалідністю та людей старшого віку. Зараз Центр розрахований на 53 місця.

Під час триваючої війни вимушені переселенці, особливо люди з інвалідністю чи обмеженою мобільністю, зокрема літні люди, жінки та діти, зазнають найбільшого тягаря. З наближенням зими їхні потреби стають ще нагальнішими. Разом з Урядом України, партнерами та донорами ми маємо забезпечити їм підтримку – від безпечної евакуації та гідного прихистку до сталих рішень і повної інтеграції в громаду

- сказав Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале.

Він додав, що ООН продовжуватиме підтримувати подібні ініціативи, які об’єднують державу, громади, благодійні організації та міжнародних партнерів заради спільної мети - допомогти людям оговтатися від наслідків війни.

У Мінсоцполітики повідомили, що з 2022 року організація "Артак: разом до мрії" евакуювала понад 12 100 людей, серед яких понад 8 600 — люди похилого віку та з інвалідністю. Волонтери допомагають постраждалим від обстрілів і бойових дій, надають гуманітарну та медичну допомогу, тимчасовий прихисток, транспортують маломобільних людей до медзакладів і забезпечують їм доступ до необхідних ресурсів.

У Запоріжжі відкрили тринадцяту в області підземну школу 17.10.25, 23:49 • 1064 перегляди

Віта Зеленецька

Суспільство
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство соціальної політики України
благодійність
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Запоріжжя