США и Швейцария согласовали новые торговые условия

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 14066 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 24691 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 23032 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 21638 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 19575 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 15763 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 30467 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 52550 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31036 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 8068 просмотра
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14 ноября, 15:47 • 2744 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11063 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 3352 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 2678 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 30468 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 28204 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 52551 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 281521 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11068 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 37358 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17086 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 33781 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Шахед-136

США и Швейцария согласовали новые торговые условия

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Администрация Дональда Трампа договорилась со Швейцарией о снижении импортных пошлин до 15%, что завершило несколько месяцев торгового противостояния. Швейцария инвестирует 200 млрд долларов в США и перенесет часть производства.

США и Швейцария согласовали новые торговые условия

Администрация Дональда Трампа достигла договоренности со Швейцарией по торговле: импортные пошлины на швейцарские товары снижены до 15%, что фактически завершает несколько месяцев торгового противостояния между странами. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Представитель торгового ведомства США Джеймисон Грир сообщил CNBC, что подробности сделки будут обнародованы позже, отметив, что Швейцария согласилась перенести значительную часть своего производства и сократить торговый профицит в отношениях с США.

В августе Вашингтон установил тариф в 39% на швейцарский импорт — одну из самых высоких пошлин в Европе, что стало причиной затяжных переговоров. В то время как США уже достигли договоренностей с Великобританией, ЕС и другими партнерами, соглашение со Швейцарией удалось заключить только сейчас. Берн стремился уменьшить пошлину до 15%, чтобы сравнять ее с тарифами, которые США применяют к ЕС.

Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Благодарим президента Трампа за конструктивное взаимодействие

- сообщила федеральный совет Швейцарии на платформе X в пятницу, 14 ноября.

Продвижение в переговорах стало возможным после визита в Белый дом топ-менеджеров швейцарских компаний - в частности Rolex и Richemont - которые объяснили Трампу, насколько болезненны эти пошлины для экономики Швейцарии.

По условиям нового соглашения, Швейцария инвестирует 200 млрд долларов в США в течение президентской каденции Трампа, из них 70 млрд — уже в следующем году. Также предполагается перенос части производства в США фармацевтическими компаниями, золотыми рафинериями и производителями железнодорожного оборудования.

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, что может свидетельствовать о потеплении отношений между США и Швейцарией. Этот визит даст шанс швейцарскому правительству перезагрузить отношения с Белым домом на фоне торговых споров.

Швейцария инвестирует 9 миллионов франков в проект по развитию системы реабилитации в Украине04.11.25, 23:25 • 4188 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Золото
Ролекс
Financial Times
Белый дом
Швейцария
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты