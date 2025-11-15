США и Швейцария согласовали новые торговые условия
Киев • УНН
Администрация Дональда Трампа договорилась со Швейцарией о снижении импортных пошлин до 15%, что завершило несколько месяцев торгового противостояния. Швейцария инвестирует 200 млрд долларов в США и перенесет часть производства.
Администрация Дональда Трампа достигла договоренности со Швейцарией по торговле: импортные пошлины на швейцарские товары снижены до 15%, что фактически завершает несколько месяцев торгового противостояния между странами. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.
Детали
Представитель торгового ведомства США Джеймисон Грир сообщил CNBC, что подробности сделки будут обнародованы позже, отметив, что Швейцария согласилась перенести значительную часть своего производства и сократить торговый профицит в отношениях с США.
В августе Вашингтон установил тариф в 39% на швейцарский импорт — одну из самых высоких пошлин в Европе, что стало причиной затяжных переговоров. В то время как США уже достигли договоренностей с Великобританией, ЕС и другими партнерами, соглашение со Швейцарией удалось заключить только сейчас. Берн стремился уменьшить пошлину до 15%, чтобы сравнять ее с тарифами, которые США применяют к ЕС.
Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Благодарим президента Трампа за конструктивное взаимодействие
Продвижение в переговорах стало возможным после визита в Белый дом топ-менеджеров швейцарских компаний - в частности Rolex и Richemont - которые объяснили Трампу, насколько болезненны эти пошлины для экономики Швейцарии.
По условиям нового соглашения, Швейцария инвестирует 200 млрд долларов в США в течение президентской каденции Трампа, из них 70 млрд — уже в следующем году. Также предполагается перенос части производства в США фармацевтическими компаниями, золотыми рафинериями и производителями железнодорожного оборудования.
Напомним
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, что может свидетельствовать о потеплении отношений между США и Швейцарией. Этот визит даст шанс швейцарскому правительству перезагрузить отношения с Белым домом на фоне торговых споров.
