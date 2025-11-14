Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі: чи чекати Швейцарії зниження мит

Президент США Дональд Трамп планує відвідати щорічн Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) наступного року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, "знайомі з планами глави Білого дому", інформує УНН.

За словами авторів статті, це сигналізує про потепління відносин між США та Швейцарією.

Трамп планує відвідати Швейцарію з великою делегацією. ... Трамп не був присутній на січневій зустрічі, яка відбулася невдовзі після його інавгурації, натомість поспілкувався з учасниками через відеозв'язок. Його присутність буде благом для Форуму