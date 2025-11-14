Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі: чи чекати Швейцарії зниження мит
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп планує відвідати щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі, що може свідчити про потепління відносин між США та Швейцарією. Цей візит дасть шанс швейцарському уряду перезавантажити відносини з Білим домом на тлі торговельних суперечок.
Президент США Дональд Трамп планує відвідати щорічн Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) наступного року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, "знайомі з планами глави Білого дому", інформує УНН.
Деталі
За словами авторів статті, це сигналізує про потепління відносин між США та Швейцарією.
Трамп планує відвідати Швейцарію з великою делегацією. ... Трамп не був присутній на січневій зустрічі, яка відбулася невдовзі після його інавгурації, натомість поспілкувався з учасниками через відеозв'язок. Його присутність буде благом для Форуму
Водночас неназваний посадовець Білого дому повідомив, що хоча очікується, що Трамп завітає на давоський форум, плани ще не повністю узгоджені та все ще можуть змінитися.
Контекст
Для швейцарського уряду поява Трампа дасть шанс перезавантажити відносини з Білим домом, оскільки виконавчу владу країни перейме міністр економіки Гі Пармелін. Він має перейти на посаду швейцарського президента замість Карін Келлер-Саттер 1 січня.
Келлер-Саттер цього року не змогла укласти торговельну угоду зі своїм американським колегою. Після гарячої телефонної розмови між двома лідерами Трамп вирішив запровадити 39% тарифи на швейцарський експорт, що є найвищим показником серед усіх розвинених економік. Мита діють з серпня, і з того часу швейцарські чиновники намагалися переглянути угоду.
За інформацією Bloomberg, нині Швейцарія близька до укладення покращеної угоди з США щодо мит у розмірі 15%, замість чинних 39%.
