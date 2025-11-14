Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе: ждать ли Швейцарии снижения пошлин
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, что может свидетельствовать о потеплении отношений между США и Швейцарией. Этот визит даст шанс швейцарскому правительству перезагрузить отношения с Белым домом на фоне торговых споров.
Президент США Дональд Трамп планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с планами главы Белого дома", информирует УНН.
Детали
По словам авторов статьи, это сигнализирует о потеплении отношений между США и Швейцарией.
Трамп планирует посетить Швейцарию с большой делегацией. ... Трамп не присутствовал на январской встрече, которая состоялась вскоре после его инаугурации, вместо этого пообщался с участниками по видеосвязи. Его присутствие будет благом для Форума
В то же время неназванный чиновник Белого дома сообщил, что хотя ожидается, что Трамп посетит давосский форум, планы еще не полностью согласованы и все еще могут измениться.
Контекст
Для швейцарского правительства появление Трампа даст шанс перезагрузить отношения с Белым домом, поскольку исполнительную власть страны примет министр экономики Ги Пармелен. Он должен перейти на должность швейцарского президента вместо Карин Келлер-Саттер 1 января.
Келлер-Саттер в этом году не смогла заключить торговое соглашение со своим американским коллегой. После горячего телефонного разговора между двумя лидерами Трамп решил ввести 39% тарифы на швейцарский экспорт, что является самым высоким показателем среди всех развитых экономик. Пошлины действуют с августа, и с тех пор швейцарские чиновники пытались пересмотреть соглашение.
По информации Bloomberg, сейчас Швейцария близка к заключению улучшенного соглашения с США по пошлинам в размере 15%, вместо действующих 39%.
